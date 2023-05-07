Певица, проучившая организаторов "Санремо", поддержала инициативу UNITED24

Певица София Самолюк. Фото: Instagram/sonika_samoliuk_

Накануне украинская вокалистка София Самолюк в прямом эфире отказалась от участия в международном конкурсе Sanremo Junior 2023 в Италии. Причиной стало участие россиян. Сегодня, 7 мая, певица отмечает 14-летие. София присоединилась к инициативе фандрайзинговой платформы UNITED24.

Об этом Самолюк сообщила в своем Instagram.

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София Самолюк призвала всех поддержать сбор средств через UNITED24 на восстановление академического лицея в селе Бузово. Чтобы первого сентября 452 ребенка пошли в школу, осталось собрать 9 млн 150 тысяч гривен.

"Уже второй раз подряд я буду отмечать его (день рождения. — Ред.) во время полномасштабной войны в моей стране. Лучшим подарком, после победы, для меня была бы возможность помочь моим сверстникам вернуться к учебе в школах. Каждое ваше пожертвование — это подарок 452 украинским детям, пострадавшим от российской агрессии. Дадим им возможность снова учиться, развиваться и представлять Украину на международных конкурсах", — написала Самолюк.

Сделать донат можно по ссылке.

София на "Санремо"

Украинка проучила организаторов музыкального конкурса. София рассказала, что когда узнала об участии россиян, то никак не отреагировала. Она умышленно посещала все репетиции, чтобы потом выйти на сцену и сказать все, что думает о стране-террористе.

"Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, которые убивают украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террориста не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину", — заявила со сцены София.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о работе UNITED24. Также мы рассказывали, что исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах" собрал немалую сумму на дроны для Украины.