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Як молода українка, яка відмовилася від участі у "Санремо" через росіян, провчила організаторів

5 травня 2023 11:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як молода українка, яка відмовилася від участі у "Санремо" через росіян, провчила організаторів
Співачка Софія Самолюк. Фото: Instagram/sonika_samoliuk_
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні 13-річна українська вокалістка Софія Самолюк з Києва відмовилась від участі у міжнародному конкурсі Sanremo Junior 2023, який проходить в Італії. Причиною стала участь росіян. Молода співачка розповіла, як їй вдалось обдурити організаторів фестивалю та як ті відреагували.

Про це Софія Самолюк повідала у прямому етері в програмі "Сніданок з 1+1". 

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Про участь росіян організатори оголосили за кілька годин до самого конкурсу. 

"Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну", — заявила зі сцени Софія.

Це стало повною несподіванкою для організаторів фестивалю.

"До мене підходило багато учасників та гостей з зали. Організатори ніяк не відреагували, зовсім. Музиканти, всі в залі були приголомшені. Мені казали дуже багато слів підтримки. Організатори досі нічого не сказали, ніяк не вибачилися. Зовсім нічого", — зізналась Самолюк.

Українка розповіла, що коли дізналася про участь росіянин, то ніяк не відреагувала. Софія навмисне відвідувала всі репетиції, аби потім мати змогу вийти на сцену і сказати все, що думає про країну-терориста.

"Я брала участь у всіх репетиціях, все робила, як і всі учасники. Перед виходом я сховала листочок з промовою собі в рукав піджака. Коли ми підійшли і сказали, що не має так бути, не може Росія брати участь у світовому фестивалі, нам сказали, що діти тут ні до чого, музика ні до чого, просто йдіть та не заважайте. Я хвилювалася, щоб у мене не забрали мою промову. Я навіть думала, що в мене можуть вимкнути мікрофон", — підсумувала Софія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного скандалу психолог Спартак Суббота планує знову знімати "Подкаст терапію". Також ми розповідали, що продюсер Олі Полякової прокоментував хейт у соцмережах через фото співачки з росіянами за кордоном.

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