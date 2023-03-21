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Певица, которую захейтили в TikTOK за композицию "Гопак", прокомментировала скандал

21 марта 2023 12:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Юлию Лущинскую захехтали в TikTOK за видео Я танцую гопака
Певица Юлия Лущинская
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно в соцсетях завирусилось видео с молодой певицей Юлией Лущинской, исполнившей свою новую композицию "Гопак" перед блогером Дмитрием Гордоном. Внешний вид молодой артистки и текст песни возмутили украинцев.

Лущинская прокомментировала волну хейта в свою сторону, пишет Ми-Україна.

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Пользователи соцсетей назвали новую песню "шароварщиной" и осудили внешний вид молодой певицы. Одежда Юлии и ее танцы напоминали пользователям приложений культуры страны-террориста.

  • Песня украинская, а движение где она кладет палец на щеку русский
  • Поставил эту "песню" на звонок от бывшей, чтобы когда она звучала у меня были нужные эмоции — отвращение, мерзкие ощущения, кринж и испанский стыд
  • Даже Гордон ловит от нее прикол и не вырезал момент

Молчать Юлия не стала и прокомментировала хейт от украинцев. Певица отметила, что в Instagram блокирует негативные комментарии, а TikTok оставляет.

"Лично я на эту песню делала ставки, потому что знала, что эти простые слова очень хорошо и легко запоминаются. До релиза песню хорошо принимали на концертах, все танцевали. Весь этот негатив начал литься на меня, даже когда я выставляю ребенка, или что-то хорошее, все равно негатив, я поняла, что сейчас, чтобы я не выставляла, я все равно буду плоха, поэтому я иногда могу выставить видео подкол или прикол, сама над собой посмеяться и стараюсь все принимать с юмором. В душе я надеюсь, что негатив сменится любовью со временем", — рассказала Лущинская.

Напомним, ранее мы писали, что бывший ректор, а ныне президент Киевского университета культуры и искусств певец Михаил Поплавский оскорбил свою студентку и попал в сексистский скандал. Также мы рассказывали, сколько нужно денег Гордону и его семье ежемесячно и что распродает блогер.

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