Юлію Лущинську захейтили у TikTOK за відео Я танцюю гопака

Співачка Юлія Лущинська

Нещодавно, у соцмережах завірусилось відео з молодою співачкою Юлією Лущинською, яка виконала свою нову композицію "Гопак" перед блогером Дмитром Гордоном. Зовнішній вигляд молодої артистки та текст пісні обурили українців.

Лущинська прокоментувала хвилю хейту у свій бік, пише Ми-Україна.

Деталі

Користувачі соцмереж назвали нову пісню "шароварщиною" та засудили зовнішній вигляд молодої співачки. Одяг Юлії та її танці нагадували юзерам додатків культури країни-терориста.

Пісня українська, а рух де вона кладе палець на щоку російський

Поставив цю "пісню" на дзвінок від колишньої, щоб коли вона звучала в мене були потрібні емоції — відраза, огида, мерзенні відчуття, крінж та іспанський сором

Навіть Гордон ловить з неї прикол і не вирізав момент

Мовчати Юлія не стала та прокоментувала хейт від українців. Співачка зазначила, що в Instagram блокує негативні коментарі, а в TikTok залишає.

"Особисто я на цю пісню робила ставки, бо знала, що ці прості слова дуже гарно і легко запам’ятовуються. До релізу пісню гарно приймали на концертах, всі танцювали. Увесь цей негатив почав литися на мене, навіть, коли я виставляю дитину, або щось хороше, все одно негатив, я зрозуміла, що зараз, щоб я не виставляла, я все одно буду погана. Тому я іноді можу виставити відео підкол або прикол, сама над собою посміятись і стараюсь все приймати з гумором. У душі я сподіваюсь, що негатив зміниться на любов з часом", — розповіла Лущинська.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній ректор, а нині президент Київського університету культури і мистецтв, співак Михайло Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал. Також ми розповідали, скільки потрібно грошей Гордону та його родині щомісяця та що розпродає блогер.