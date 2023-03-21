Юлію Лущинську захейтили у TikTOK за відео Я танцюю гопака

Співачка, яку захейтили у TikTOK за композицію "Гопак", прокоментувала скандал
Нещодавно, у соцмережах завірусилось відео з молодою співачкою Юлією Лущинською, яка виконала свою нову композицію "Гопак" перед блогером Дмитром Гордоном. Зовнішній вигляд молодої артистки та текст пісні обурили українців.
Лущинська прокоментувала хвилю хейту у свій бік, пише Ми-Україна.
-
Військові можуть залишитися без виплат за поранення: названо причини
-
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва
-
Прокуратура встановила особу окупанта, який улітку розстріляв цивільну автівку під Ізюмом
-
Чому краще їсти магазинний майонез, а не домашній: науковці дали несподіване пояснення
-
Неплатників цього податку поставлять "на лічильник": як нараховуватимуть штрафи
-
Буяльський поділився враженням від повернення до збірної України
-
Дві смертельні ДТП на Одещині: з'явились подробиці зіткнення вантажівок
-
У "Нафтогазі" пояснили, як споживачі можуть зекономити при сплаті за газ
-
Голлівудська акторка прогулялася голяка та опинилася у психіатричній лікарні
-
Фонд Вадима Столара ініціював безоплатне УЗД щитоподібної залози для жінок ВПО
Деталі
Користувачі соцмереж назвали нову пісню "шароварщиною" та засудили зовнішній вигляд молодої співачки. Одяг Юлії та її танці нагадували юзерам додатків культури країни-терориста.
- Пісня українська, а рух де вона кладе палець на щоку російський
- Поставив цю "пісню" на дзвінок від колишньої, щоб коли вона звучала в мене були потрібні емоції — відраза, огида, мерзенні відчуття, крінж та іспанський сором
- Навіть Гордон ловить з неї прикол і не вирізав момент
@julia_lushchinska
Посилання на трек у шапці профілю❤️🥰 #українськамузика♬ оригинальный звук - JL | ЮЛІЯ ЛУЩИНСЬКА
Мовчати Юлія не стала та прокоментувала хейт від українців. Співачка зазначила, що в Instagram блокує негативні коментарі, а в TikTok залишає.
"Особисто я на цю пісню робила ставки, бо знала, що ці прості слова дуже гарно і легко запам’ятовуються. До релізу пісню гарно приймали на концертах, всі танцювали. Увесь цей негатив почав литися на мене, навіть, коли я виставляю дитину, або щось хороше, все одно негатив, я зрозуміла, що зараз, щоб я не виставляла, я все одно буду погана. Тому я іноді можу виставити відео підкол або прикол, сама над собою посміятись і стараюсь все приймати з гумором. У душі я сподіваюсь, що негатив зміниться на любов з часом", — розповіла Лущинська.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній ректор, а нині президент Київського університету культури і мистецтв, співак Михайло Поплавський образив свою студентку та потрапив у сексистський скандал. Також ми розповідали, скільки потрібно грошей Гордону та його родині щомісяця та що розпродає блогер.