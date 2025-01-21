Певица Керри Андервуд попала в конфуз на инаугурации Трампа - видео

Певица Кэрри Андервуд. Фото: скриншот / CNN

Американская певица Кэрри Андервуд чуть не оконфузилась на инаугурации президента Дональда Трампа. Она должна была исполнить песню, впрочем, ей не включили музыку.

Об этом пишет Page Six.

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Кэрри Андервуд должна была спеть песню "America the Beautiful" на инаугурации президента Дональда Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия. Когда пришло ее время, оказалось, что произошли технические неполадки.

Звезда стояла и просила помочь ей, ведь "минус" трека не запускался. Андервуд должен был сопровождать хор вооруженных сил США и клуб Glee Club Военно-морской академии США. В итоге решила петь акапельно.

Напомним, Мелания Трамп не позволила мужу поцеловать себя во время инаугурации. Также мы рассказывали, каким сдержанным образом удивила первая леди.