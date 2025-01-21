Певица Керри Андервуд попала в конфуз на инаугурации Трампа - видео

Певица едва не сорвала инаугурацию Трампа — что произошло
Американская певица Кэрри Андервуд чуть не оконфузилась на инаугурации президента Дональда Трампа. Она должна была исполнить песню, впрочем, ей не включили музыку.
Об этом пишет Page Six.
Кэрри Андервуд попала в конфуз на инаугурации
Кэрри Андервуд должна была спеть песню "America the Beautiful" на инаугурации президента Дональда Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия. Когда пришло ее время, оказалось, что произошли технические неполадки.
Звезда стояла и просила помочь ей, ведь "минус" трека не запускался. Андервуд должен был сопровождать хор вооруженных сил США и клуб Glee Club Военно-морской академии США. В итоге решила петь акапельно.
@foxnews
Звезда кантри-музыки @carrieunderwood исполняет песню “America the Beautiful” на церемонии инаугурации президента Трампа’в Капитолии США.♬ original sound - Fox News - Fox News
Напомним, Мелания Трамп не позволила мужу поцеловать себя во время инаугурации. Также мы рассказывали, каким сдержанным образом удивила первая леди.
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