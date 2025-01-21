Співачка Керрі Андервуд втрапила у конфуз на інавгурації Трампа — відео

Співачка ледь не зірвала інавгурацію Трампа — що сталося
Американська співачка Керрі Андервуд ледве не осоромилась на інавгурації президента Дональда Трампа. Вона мала виконати пісню, втім їй не увімкнули музику.
Про це пише Page Six.
Керрі Андервуд втрапила у конфуз на інавгурації
Керрі Андервуд мала заспівати пісню "America the Beautiful" на інавгурації президента Дональда Трампа у Вашингтоні, округ Колумбія. Коли настав її час, виявилось, що стались технічні несправності.
Зірка стояла і просила допомогти їй, адже "мінус" треку не запускався. Андервуд повинен був супроводжувати хор збройних сил США та клуб Glee Club Військово-морської академії США. Врешті вирішила співати акапельно.
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Country music star @carrieunderwood performs “America the Beautiful” at President Trump’s inauguration ceremony at the U.S. Capitol.♬ original sound - Fox News - Fox News
Нагадаємо, Меланія Трамп не дозволила чоловіку поцілувати себе під час інавгурації. Також ми розповідали, яким стриманим образом здивувала перша леді.
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