Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Певица Lida Lee развеяла слухи про роман с Даниэлем Салемом arrow

Певица Lida Lee развеяла слухи про роман с Даниэлем Салемом

8 ноября 2023 12:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Встречается ли Lida Lee с Даниэлем Салемом — певица развеяла слухи
Певица Lida Lee на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская певица и бывшая бэк-вокалистка Монатика Lida Lee развеяла все слухи о своей личной жизни. В частности, популярная исполнительница и бывшая участница шоу "Голос країни" высказалась о слухах о романе с ведущим, а сейчас — с военным ВСУ Даниэлем Салемом.

Интервью у Lida Lee взял Тимур Мирошниченко на канале "ЖВЛ" в YouTube.

Читайте также:

Слухи об отношениях с Даниэлем Салемом

После того, как ведущий Даниэль Салем расстался со своей женой, ему постоянно приписывают отношения с разными девушками. Сначала все думали, что он закрутил роман с певицей Тиной Кароль, а вот недавно появились слухи об отношениях с молодой артисткой Lida Lee.

Даниэль Салем
Ведущий Даниэль Салем на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Когда певица объявила о прекращении отношений со своим парнем, с которым она встречалась пять лет, люди начали подозревать, что у нее и у Даниэля Салема роман. Поэтому Lida Lee решила ответить на эти слухи и объяснить людям эту ситуацию.

Lida Lee на интервью у Тимура Мирошниченко
Певица Lida Lee на интервью у Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот с YouTube

Она ясно дала понять тот факт, что между ней и военнослужащим ВСУ только рабочие отношения. Певица отметила, что они вместе участвуют в проектах, а когда она снимала клип на песню "Настане час", то пригласила для сотрудничества Даниэля.

"С Даней мы в очень классных отношениях. Мы и помогали ему, когда у нас был волонтерский штаб. Поэтому сплетничайте дальше", — обратилась к людям молодая украинская артистка Lida Lee.

Что известно о личной жизни Lida Lee

Не так давно у бывшей подопечной Монатика были отношения, но кто именно был ее избранником, она так и не рассказывала. Артистка лишь отмечала, что он из музыкальной сферы.

"У меня есть парень. Он из музыкальной сферы, это так. Это тот человек, который чувствует меня, поддерживает меня во всем и знает, как это — быть музыкантом. Очень приятно, что складывается такое впечатление, но все что делается, делается благодаря нашей команде", — говорила ранее украинская певица.

С ним она встречалась пять лет, но впоследствии они решили разорвать свои отношения. Сейчас сердце Lida Lee совершенно свободно. Она утверждает, что ей нравится принадлежать самой себе. Впрочем, артистка не исключает той возможности, что когда-то она встретит нового мужчину.

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Lida Lee представила клип на свою новую песню.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Джамала поразила своим вокалом на архивных кадрах.

Также мы сообщали о том, что певица Наталия Могилевская призналась, почему у нее до сих пор нет детей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме