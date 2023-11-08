Встречается ли Lida Lee с Даниэлем Салемом — певица развеяла слухи

Певица Lida Lee на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица и бывшая бэк-вокалистка Монатика Lida Lee развеяла все слухи о своей личной жизни. В частности, популярная исполнительница и бывшая участница шоу "Голос країни" высказалась о слухах о романе с ведущим, а сейчас — с военным ВСУ Даниэлем Салемом.

Интервью у Lida Lee взял Тимур Мирошниченко на канале "ЖВЛ" в YouTube.

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Слухи об отношениях с Даниэлем Салемом

После того, как ведущий Даниэль Салем расстался со своей женой, ему постоянно приписывают отношения с разными девушками. Сначала все думали, что он закрутил роман с певицей Тиной Кароль, а вот недавно появились слухи об отношениях с молодой артисткой Lida Lee.

Ведущий Даниэль Салем на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Когда певица объявила о прекращении отношений со своим парнем, с которым она встречалась пять лет, люди начали подозревать, что у нее и у Даниэля Салема роман. Поэтому Lida Lee решила ответить на эти слухи и объяснить людям эту ситуацию.

Певица Lida Lee на интервью у Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот с YouTube

Она ясно дала понять тот факт, что между ней и военнослужащим ВСУ только рабочие отношения. Певица отметила, что они вместе участвуют в проектах, а когда она снимала клип на песню "Настане час", то пригласила для сотрудничества Даниэля.

"С Даней мы в очень классных отношениях. Мы и помогали ему, когда у нас был волонтерский штаб. Поэтому сплетничайте дальше", — обратилась к людям молодая украинская артистка Lida Lee.

Что известно о личной жизни Lida Lee

Не так давно у бывшей подопечной Монатика были отношения, но кто именно был ее избранником, она так и не рассказывала. Артистка лишь отмечала, что он из музыкальной сферы.

"У меня есть парень. Он из музыкальной сферы, это так. Это тот человек, который чувствует меня, поддерживает меня во всем и знает, как это — быть музыкантом. Очень приятно, что складывается такое впечатление, но все что делается, делается благодаря нашей команде", — говорила ранее украинская певица.

С ним она встречалась пять лет, но впоследствии они решили разорвать свои отношения. Сейчас сердце Lida Lee совершенно свободно. Она утверждает, что ей нравится принадлежать самой себе. Впрочем, артистка не исключает той возможности, что когда-то она встретит нового мужчину.

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