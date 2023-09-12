"Вже зірка": 17-річна Джамала вразила вокалом на архівному відео

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала показала архівне відео. На ньому зірка вразила своїм потужним співом.

Ролик Джамала опублікувала у своєму Instagram.

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За словами артисики, ролик розповідає дуже багато про неї. Адже вона там співає у юному віці, коли ще не мала вищої музичної освіти.

"Мені тут 17 років, і я співаю з оркестром народних інструментів національної академії під керівництвом Анатолія Дубини. У цей момент я ще не навчаюсь у консерваторії. Потрапила я на цю сцену завдяки своїй сестрі Евеліні, яка навчалася на той час на другому курсі консерваторії по класу домри. Це саме вона розповіла диригенту про мене, що я співаю дуже класно сучасну музику. Він як раз був у пошуку можливості зробити щось не академічне, а щось цікаве. Так ми познайомилися", — говорить співачка.

Джамала розповіла, що альбом Квітки Цісик "Два кольори" став для неї знаковим у той момент, бо саме з нього вона черпала дуже багато натхнення. Завдяки йому у неї з’явилися пісні "Ой заграли музиченьки", "Іванку" і "Ой, верше, мій верше", яку вона співала згодом на міжнародному музичному конкурсі у Юрмалі, Латвії.

"Коли я вийшла на сцену до професорів і студентів Національної академії, чи було мені страшно? Та я ледве не померла. Те, що я одягнула справжній автентичний костюм і те, що мене підтримував цілий оркестр і диригент, так надихнуло мене малу, що наступного ж року я не втрималася і після третього курсу училища вирішила вступати до консерваторії, якби це зухвало не звучало для музучилища, як кажуть, "поперед батька…" — пригадала зірка.

Джамала переконує, якщо у вас є мрія, ідея, то нехай нічого вас не зупиняє.

"Ніякі стіни академічної зали, ніякі форми, жанри, які б мали стримувати, нехай не обмежують вас. Не стримуйте свій подих!" — переконана Джамала.

Прихильники засипали зірку компліментами і зазначили, що вже у юному віці вона була справжньою зіркою.

Нагадаємо, пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років.

Раніше стало відомо, що Джамала презентувала альбом Qirim у супроводі симфонічного оркестру в Ліверпулі.