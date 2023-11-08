Чи зустрічається Lida Lee з Даніелем Салемом — співачка розвіяла чутки

Співачка Lida Lee на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка і колишня бек-вокалістка Монатіка Lida Lee розвіяла всі чутки стосовно свого особистого життя. Зокрема, популярна виконавиця і колишня учасниця шоу "Голос країни" висловилася про чутки про роман з ведучим, а нині — з військовим ЗСУ Даніелем Салемом.

Інтерв’ю в Lida Lee взяв Тімур Мірошниченко на каналі "ЖВЛ" в YouTube.

Читайте також:

Чутки про стосунки з Даніелем Салемом

Після того, як ведучий Даніель Салем розлучився зі своєю дружиною, йому постійно приписують стосунки з різними дівчатами. Спочатку всі думали, що він закрутив роман зі співачкою Тіною Кароль, а ось нещодавно з’явилися чутки про стосунки з молодою артисткою Lida Lee.

Ведучий Даніель Салем на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Коли співачка оголосила про припинення стосунків зі своїм хлопцем, з яким вона зустрічалася п’ять років, люди почали підозрювати, що в неї та Даніеля Салема роман. Тому Lida Lee вирішила відповісти на ці чутки і пояснити людям цю ситуацію.

Співачка Lida Lee на інтерв'ю у Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з YouTube

Вона чітко дала зрозуміти той факт, що між нею та військовослужбовцем ЗСУ тільки робочі стосунки. Співачка зазначила, що вони разом беруть участь у проєктах, а коли вона знімала кліп на пісню "Настане час", то запросила до співпраці Даніеля.

"З Данею ми в дуже класних стосунках. Ми й допомагали йому, коли у нас був волонтерський штаб. Тому пліткуйте далі", — звернулася до людей молода українська артистка Lida Lee.

Що відомо про особисте життя Lida Lee

Не так давно в колишньої підопічної Монатіка були стосунки, але хто саме був її обранцем, вона так і не розповідала. Артистка лише зазначала, що він з музичної сфери.

"У мене є хлопець. Він з музичної сфери, це так. Це та людина, яка відчуває мене, підтримує мене в усьому і знає, як це — бути музикантом. Дуже приємно, що складається таке враження, але все що робиться, робиться завдяки нашій команді", — казала раніше українська співачка.

З ним вона зустрічалася протягом п’яти років, але згодом вони вирішили розірвати свої стосунки. Зараз серце Lida Lee абсолютно вільне. Вона стверджує, що їй подобається належати самій собі. Втім, артистка не відкидає тієї можливості, що колись вона зустріне нового чоловіка.

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка Lida Lee презентувала кліп на свою нову пісню.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Джамала вразила своїм вокалом на архівних кадрах.

Також ми повідомляли про те, що співачка Наталія Могилевська зізналася, чому в неї досі немає дітей.