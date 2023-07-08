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Певица MamaRika призналась, что пока не может позволить себе приобрести свой дом

8 июля 2023 10:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певица MamaRika призналась, что пока не может позволить себе приобрести свой дом
Певица MamaRika с мужем Сергеем Середой и сыном. Фото: instagram.com/mamarika_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица MamaRika всегда откровенна со своими подписчиками. Звезда делится не только своими радостями и успехами, но искренне рассказывает о неудобных ситуациях.

Соответствующим контентом MamaRika поделилась на своей странице в Instagram.

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Семья "кочевников-артистов"

Артистка рассказала, что сейчас они с мужем в поисках нового съемного жилья. По словам звезды, они хотят снять уютный дом.

"Мы немного кочевники, любим менять локации. Мы планируем переезжать. Хотим найти дом, конечно, арендованный. Мы не покупаем свой, не готовы финансово. Почти два года живем в нынешнем доме, надо что-то менять", — рассказала артистка.

Звезда также поделилась с поклонниками несколькими вариантами домов, которые сейчас у них на просмотре.

 

Певица MamaRika ищет новый дом. Фото: instagram.com/mamarika_official/

 

Певица MamaRika ищет новый дом. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Муж полностью поддерживает певицу и с юмором относится к ее идеям. Артистка в свое время рассказала, что сейчас в их семьи очень хорошие отношения, но когда-то они с мужем пережили кризис.

"Тогда мы все время говорили о работе. В какой-то момент мы уже просто поняли, что так жить невозможно. У нас в доме всегда было не убрано, но сейчас мы научились разграничивать, и я в какой-то момент научилась просто забивать на это. Например, у меня есть задача, мне нужно собрать музыкальную программу за неделю, и это супер сложно. Если бы это была не MamaRika, а просто Настя, то Настя бы уже плакала, а сейчас я понимаю, что мы все сделаем, это вообще не вопрос, это такая мудрость, которая приходит с годами", — сказала MamaRika.

Напомним, певица MamaRika представила новую трогательную песню "Слезы и песни" и клип на нее.

Ранее MamaRika поделилась со своими поклонниками деталями жизни с маленьким ребёнком. Она рассказала, как справиться дома во время отключения электроэнергии.

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