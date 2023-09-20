Певица Maruv забанила общественного деятеля за просьбу помочь ВСУ
Украинский общественный деятель Сергей Стерненко навлек на себя гнев певицы MARUV. Все потому, что он попросил звезду помочь ВСУ.
Об этом говорится в социальных сетях STERNENKO.
Недовольство звезды
Сергей Стерненко обратился к певице MARUV з просьбой задонатить на дроны для ВСУ. В ответ артистка, ведущая творческую деятельность в России, просто забанила активиста. Сергей объявил сбор на дроны от имени певицы самостоятельно.
"Так, Анна Корсун на дроны донатить не хочет, в отличие от Каролины. Значит, купим ей отдельный дрон", — подписал сообщение активист.
Вспоминая певицу Каролину (Ани Лорак), Стерненко ссылается на случай, когда Москву атаковали дроны с именем певицы. По словам Лорак, она отрицает какую-либо военную помощь Украине, в Сети это наделало немало шума. Большинство беспилотников пролетели над элитными жилыми районами Барвиха и Рублевка.
Местные состоятельные знаменитости, среди которых была и блогер-оппозиционер Ксения Собчак, не могли прийти в себя от страха.
Напомним, Ани Лорак оправдали в России: путинисты стали извиняться перед ней.
Ранее мы писали, что Ани Лорак рассказала о любви россиян и том, оказывает ли военную помощь.