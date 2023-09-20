Певица Maruv забанила общественного деятеля за просьбу помочь ВСУ

Певица Maruv. Фото: instagram.com/maruvofficial/

Украинский общественный деятель Сергей Стерненко навлек на себя гнев певицы MARUV. Все потому, что он попросил звезду помочь ВСУ.

Об этом говорится в социальных сетях STERNENKO.

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Недовольство звезды

Сергей Стерненко обратился к певице MARUV з просьбой задонатить на дроны для ВСУ. В ответ артистка, ведущая творческую деятельность в России, просто забанила активиста. Сергей объявил сбор на дроны от имени певицы самостоятельно.

"Так, Анна Корсун на дроны донатить не хочет, в отличие от Каролины. Значит, купим ей отдельный дрон", — подписал сообщение активист.

Вспоминая певицу Каролину (Ани Лорак), Стерненко ссылается на случай, когда Москву атаковали дроны с именем певицы. По словам Лорак, она отрицает какую-либо военную помощь Украине, в Сети это наделало немало шума. Большинство беспилотников пролетели над элитными жилыми районами Барвиха и Рублевка.

Местные состоятельные знаменитости, среди которых была и блогер-оппозиционер Ксения Собчак, не могли прийти в себя от страха.

Напомним, Ани Лорак оправдали в России: путинисты стали извиняться перед ней.

Ранее мы писали, что Ани Лорак рассказала о любви россиян и том, оказывает ли военную помощь.