Співачка Maruv забанила громадського діяча за прохання допогти ЗСУ

Співачка Maruv. Фото: instagram.com/maruvofficial/

Український громадський діяч Сергій Стерненко накликав на себе гнів співачки MARUV. Все через те, що він попросив зірку допомгти ЗСУ.

Про це йдеться у соціальних мережах STERNENKO.

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Сергій Стерненко звернувся до співачки MARUV з прохання задонатити на дрони для ЗСУ. У відповідь артистка, яка веде творчу діяльність у Росіі, просто забанила активіста. Тож Сергій оголосив збір на дрони від імени співачки самостійно.

"Так, Ганна Корсун на дрони скидатись не хоче, на відміну від Кароліни. Значить, купимо їй окремий дрон", — підписав допис активіст.

Згадуючи співачку Кароліну (Ані Лорак), Стерненко посилається на випадок, коли Москву атакували дрони з іменем співачки. За словами Лорак, вона заперечує будь-яку військову допомогу Україні, у Мережі це наробило чимало галасу. Більшість з безпілотників пролетіли над елітними житловими районами Барвіха та Рубльовка.

Місцеві заможні знаменитості, серед яких була і блогерка-опозиціонерка Ксенія Собчак, не могли отямитися від страху.

Нагадаємо, Ані Лорак виправдали в Росії: путіністи почали вибачатися перед нею.

Раніше ми писали, що Ані Лорак розповіла про любов росіян та чи надає військову допомогу.