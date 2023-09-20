Співачка Maruv забанила громадського діяча за прохання допогти ЗСУ
Український громадський діяч Сергій Стерненко накликав на себе гнів співачки MARUV. Все через те, що він попросив зірку допомгти ЗСУ.
Про це йдеться у соціальних мережах STERNENKO.
Невдоволення зірки
Сергій Стерненко звернувся до співачки MARUV з прохання задонатити на дрони для ЗСУ. У відповідь артистка, яка веде творчу діяльність у Росіі, просто забанила активіста. Тож Сергій оголосив збір на дрони від імени співачки самостійно.
"Так, Ганна Корсун на дрони скидатись не хоче, на відміну від Кароліни. Значить, купимо їй окремий дрон", — підписав допис активіст.
Згадуючи співачку Кароліну (Ані Лорак), Стерненко посилається на випадок, коли Москву атакували дрони з іменем співачки. За словами Лорак, вона заперечує будь-яку військову допомогу Україні, у Мережі це наробило чимало галасу. Більшість з безпілотників пролетіли над елітними житловими районами Барвіха та Рубльовка.
Місцеві заможні знаменитості, серед яких була і блогерка-опозиціонерка Ксенія Собчак, не могли отямитися від страху.
Нагадаємо, Ані Лорак виправдали в Росії: путіністи почали вибачатися перед нею.
Раніше ми писали, що Ані Лорак розповіла про любов росіян та чи надає військову допомогу.