Ані Лорак розповіла про любов росіян, та чи надає військову допомогу
Співачка Ані Лорак обурилася новинами навколо свого імені. Зірка, яка вже тривалий час живе в Росії, заперечила свою військову допомогу.
Про це співачка написала в Instagram.
Лорак про військову допомогу
Артистка звернулася до журналістів. Зірка переконує, що вона займається адресною благодійною допомогою, яка не має стосунку до війни.
"Останнім часом лякаюся кількістю брехливої інформації про себе. Ще в 2008 році я отримала багато кохання та зізнання від простих людей у Росії. За покликом серця я допомагаю дітям-сиротам, бо сама пройшла через школу-інтернат, допомагаю сім'ям, біженцям із України. Це адресна допомога людям, які втратили притулок. Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати жодної військової допомоги, оскільки це суперечить усьому тому, у що я вірю. Я співачка, а не політик. І я щиро вірю, що лише кохання та музика здатні об'єднати нас у світі. Всім нечесним ЗМІ раджу перестати маніпулювати моїм ім'ям і займатися чесною журналістикою, яка базується на правдивих фактах, а не на фейкових вкиданнях", — заявила співачка.
У травні російську столицю атакували десятки безпілотників, три з яких влучили у багатоповерхівки. На одному зі збитих дронів ім’я співачки Ані Лорак.
Раніше Ані Лорак повернулась на російське телебачення.
Нагадаємо, Ані Лорак відіграла третій концерт поспіль у готелях Туреччини, де відпочивають росіяни.