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Ані Лорак розповіла про любов росіян, та чи надає військову допомогу

11 вересня 2023 12:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ані Лорак розповіла про любов росіян, та чи надає військову допомогу
Співачка Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Ані Лорак обурилася новинами навколо свого імені. Зірка, яка вже тривалий час живе в Росії, заперечила свою військову допомогу.

Про це співачка написала в Instagram.

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Артистка звернулася до журналістів. Зірка переконує, що вона займається адресною благодійною допомогою, яка не має стосунку до війни.

 

Співачка Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/
Співачка Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

"Останнім часом лякаюся кількістю брехливої інформації про себе. Ще в 2008 році я отримала багато кохання та зізнання від простих людей у Росії. За покликом серця я допомагаю дітям-сиротам, бо сама пройшла через школу-інтернат, допомагаю сім'ям, біженцям із України. Це адресна допомога людям, які втратили притулок. Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати жодної військової допомоги, оскільки це суперечить усьому тому, у що я вірю. Я співачка, а не політик. І я щиро вірю, що лише кохання та музика здатні об'єднати нас у світі. Всім нечесним ЗМІ раджу перестати маніпулювати моїм ім'ям і займатися чесною журналістикою, яка базується на правдивих фактах, а не на фейкових вкиданнях", — заявила співачка.

У травні російську столицю атакували десятки безпілотників, три з яких влучили у багатоповерхівки. На одному зі збитих дронів ім’я співачки Ані Лорак.

Раніше Ані Лорак повернулась на російське телебачення.

Нагадаємо, Ані Лорак відіграла третій концерт поспіль у готелях Туреччини, де відпочивають росіяни.

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