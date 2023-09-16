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Певица Sia откровенно рассказала о трехлетней депрессии после развода

16 сентября 2023 08:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Sia откровенно рассказала о трехлетней депрессии после развода
Австралийская певица Sia. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

47-летняя австралийская певица Sia призналась, что испытала тяжелую трехлетнюю депрессию после развода с кинематографистом Эриком Андерсом Лэнгом. Артистка призналась, что разрыв серьезно выбил ее из колеи.

Об этом она рассказала в эфире радиостанции Apple Music 1.

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Подробности

По словам исполнительницы хита Chandelier, это было настолько хмурое время, что она провела в постели три года. Певица отметила, что в этот период практически ничего не могла делать. Тем не менее, иногда она писала музыку и даже записывала ее небольшими фрагментами.

Это продолжалось, пока менеджмент артистки не сообщил ей, что у нее набралось достаточно материала для создания полноценного альбома.

"Оказалось, что у нас достаточно песен, чтобы выпустить альбом, вполне хороших. Я просто полагаюсь на свой менеджмент, они говорят мне, когда у нас есть неплохие песни, потому что я этого не понимаю", — заявила певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sia вышла замуж на кинематографиста Эрика Андерса Лэнга в 2014-м. Через два года пара подала на развод из-за непримиримых разногласий. В 2019 году Sia стала приемной матерью двух 18-летних подростков.

В мае этого года певица снова вышла замуж — на этот раз за актера Дэна Бернада. Церемония прошла на вилле модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана в Италии.

Свадьба Sia в Италии. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что исполнитель роли Росомахи, австралийский актер Хью Джекман расстается с супругой после 27 лет брака. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Игра престолов" после новости о разводе изменилась до неузнаваемости.

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