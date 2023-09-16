Співачка Sia відверто розповіла про трирічну депресію після розлучення

Австралійська співачка Sia. Фото: Google

47-річна австралійська співачка Sia зізналась, що пережила важку трирічну депресію після розлучення з кінематографістом Еріком Андерсом Ленгом. Артистка зізналася, що розрив серйозно вибив її з колії.

Про це вона розповіла в етері радіостанції Apple Music 1.

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Подробиці

За словами виконавиці хіта Chandelier, це був такий похмурий час, що вона провела в ліжку три роки. Співачка зазначила, що у цей період практично нічого не могла робити. Тим не менше, час від часу вона писала музику і навіть записувала її невеликими фрагментами.

Це тривало доти, доки менеджмент артистки не повідомив їй, що в неї набралося достатньо матеріалу для створення повноцінного альбому.

"Виявилося, що в нас достатньо пісень, щоб випустити альбом, цілком добрих. Я просто покладаюся на свій менеджмент, вони кажуть мені, коли ми маємо непогані пісні, тому що я цього не розумію", — заявила співачка.

Sia вийшла заміж на кінематографіста Еріка Андерса Ленга 2014-го. Через два роки пара подала на розлучення через непримиренні розбіжності. 2019 року Sia стала прийомною матір'ю двох 18-річних підлітків.

У травні цього року співачка знову вийшла заміж — цього разу за актора Дена Бернада. Церемонія відбулася на віллі модельєрів Доменіко Дольче та Стефано Габбана в Італії.

Весілля Sia в Італії. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавець ролі Росомахи, австралійський актор Г’ю Джекман розлучається з дружиною після 27 років шлюбу. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Гра престолів" після новини про розлучення змінилась до невпізнаваності.