Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Співачка Sia розповіла, що їй діагностували аутизм arrow

Співачка Sia розповіла, що їй діагностували аутизм

30 травня 2023 19:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співачка Sia розповіла, що їй діагностували аутизм
Співачка Sia. Фото: instagram.com/sia__lovers_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Sia зізналася, що їй діагностували "розлад аутистичного спектру". Зірка рада, що тепер знайшла пояснення тим речам, які ускладнювали їй життя.

Sia поділилася подробицями діагнозу в подкасті Rob Has a Podcast.

Читайте також:

47-річна співачка зізналася, що їй було важко взаємодіяти з іншими людьми протягом усього свого життя.

"Зараз я в нормі, я одужую і таке інше — є багато різних нюансів. Я була такою протягом 45 років...Почувалася так, ніби мені треба піти одягнути свій людський костюм. І тільки в останні два роки я стала повністю самою собою", — розповіла артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Розлад аутистичного спектру (РАС) — це порушення нейропсихічного розвитку, що характеризується якісними відхиленнями в соціальній взаємодії та способах спілкування, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним набором інтересів та занять, перші ознаки проявляються у дітей до трьох років.

Співачка зазначила, що раніше воліла приховувати свої проблеми та особливості від оточуючих. Тепер вона змінила свою думку, і їй стало набагато легше.

"Ніхто ніколи не зможе дізнатися і полюбити тебе, коли ти сповнений секретів і живеш у соромі. Коли ми, нарешті, розповімо незнайомцям наші найглибші, похмурі, ганебні секрети, і всі будуть сміятися разом з нами, ми вперше в житті зможемо не відчувати себе зайвими у суспільстві. Вперше в нашому житті відчуємо, що нас бачать такими, якими ми є насправді. І тоді ми зможемо почати виходити у світ і просто вчиняти як люди з відкритим серцем і перестанемо вдавати",  заявила артистка і додала, що протягом майже 13 років веде тверезий спосіб життя.

Нагадаємо, у рамках промокампанії нового серіалу Fubar від стрімінгової компанії Netflix американський актор і політик Арнольд Шварценеггер висловився щодо свого колеги Брюса Вілліса. Через невиліковну хворобу той завершив кар'єру і майже не виходить із дому.

Раніше дружина хворого на деменцію актора Брюса Вілліса Емма Хемінг зізналася, що їхня з актором дочка активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійноиу дослідженню питання лікування хвороби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB