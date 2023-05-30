Співачка Sia розповіла, що їй діагностували аутизм

Співачка Sia. Фото: instagram.com/sia__lovers_/

Співачка Sia зізналася, що їй діагностували "розлад аутистичного спектру". Зірка рада, що тепер знайшла пояснення тим речам, які ускладнювали їй життя.

Sia поділилася подробицями діагнозу в подкасті Rob Has a Podcast.

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"Зараз я в нормі, я одужую і таке інше — є багато різних нюансів. Я була такою протягом 45 років...Почувалася так, ніби мені треба піти одягнути свій людський костюм. І тільки в останні два роки я стала повністю самою собою", — розповіла артистка.

Розлад аутистичного спектру (РАС) — це порушення нейропсихічного розвитку, що характеризується якісними відхиленнями в соціальній взаємодії та способах спілкування, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним набором інтересів та занять, перші ознаки проявляються у дітей до трьох років.

Співачка зазначила, що раніше воліла приховувати свої проблеми та особливості від оточуючих. Тепер вона змінила свою думку, і їй стало набагато легше.

"Ніхто ніколи не зможе дізнатися і полюбити тебе, коли ти сповнений секретів і живеш у соромі. Коли ми, нарешті, розповімо незнайомцям наші найглибші, похмурі, ганебні секрети, і всі будуть сміятися разом з нами, ми вперше в житті зможемо не відчувати себе зайвими у суспільстві. Вперше в нашому житті відчуємо, що нас бачать такими, якими ми є насправді. І тоді ми зможемо почати виходити у світ і просто вчиняти як люди з відкритим серцем і перестанемо вдавати", — заявила артистка і додала, що протягом майже 13 років веде тверезий спосіб життя.

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