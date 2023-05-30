Співачка Sia розповіла, що їй діагностували аутизм
Співачка Sia зізналася, що їй діагностували "розлад аутистичного спектру". Зірка рада, що тепер знайшла пояснення тим речам, які ускладнювали їй життя.
Sia поділилася подробицями діагнозу в подкасті Rob Has a Podcast.
47-річна співачка зізналася, що їй було важко взаємодіяти з іншими людьми протягом усього свого життя.
"Зараз я в нормі, я одужую і таке інше — є багато різних нюансів. Я була такою протягом 45 років...Почувалася так, ніби мені треба піти одягнути свій людський костюм. І тільки в останні два роки я стала повністю самою собою", — розповіла артистка.
Розлад аутистичного спектру (РАС) — це порушення нейропсихічного розвитку, що характеризується якісними відхиленнями в соціальній взаємодії та способах спілкування, а також обмеженим, стереотипним, повторюваним набором інтересів та занять, перші ознаки проявляються у дітей до трьох років.
Співачка зазначила, що раніше воліла приховувати свої проблеми та особливості від оточуючих. Тепер вона змінила свою думку, і їй стало набагато легше.
"Ніхто ніколи не зможе дізнатися і полюбити тебе, коли ти сповнений секретів і живеш у соромі. Коли ми, нарешті, розповімо незнайомцям наші найглибші, похмурі, ганебні секрети, і всі будуть сміятися разом з нами, ми вперше в житті зможемо не відчувати себе зайвими у суспільстві. Вперше в нашому житті відчуємо, що нас бачать такими, якими ми є насправді. І тоді ми зможемо почати виходити у світ і просто вчиняти як люди з відкритим серцем і перестанемо вдавати", — заявила артистка і додала, що протягом майже 13 років веде тверезий спосіб життя.
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