Зірка "Гри престолів" після новини про розлучення змінилась до невпізнаваності
Акторку Софі Тернер побачили вперше після того, як минулого тижня її чоловік Джо Джонас подав на розлучення після чотирьох років шлюбу та двох дітей. Пара звернулась до медіа у спільній заяві в Instagram.
Про це пише Daily Mail.
Нова роль Софі Тернер
27-річна англійська актриса, найбільш відома своєю роллю Санси Старк у "Грі престолів", схоже, зосередилася на роботі, її бачили на зйомках нової драми "Жоан" в Іспанії.
Софі бачили під час перекуру. Дворазову володарку премії "Еммі" було майже не впізнати, оскільки вона вдягнула платинову світлу перуку боб і мала яскравий грим та величезне тимчасове татуювання на спині.
Зірка грає сумнозвісну крадійку коштовностей Джоан Геннінгтон.
У Софі та колишнього чоловіка є дві дочки, молодша народилася у липні 2022 року.
Раніше Джо Джонаса пов'язували з багатьма зірками, включаючи Тейлор Свіфт, Джіджі Хадід і Ешлі Грін. Софі та Джо заручилися, а в червні 2019 року вони провели пару весільних церемоній у Лас-Вегасі та на півдні Франції. У липні 2020 року народилася їхня перша дочка.
У 2020 році актриса з теплотою розповіла про свої стосунки з Джонасом під час інтерв’ю Elle.
"Мені подобається бути заміжньою. Я думаю, що це чудово. Я впевнена, що у нас будуть свої проблеми і різне. Але зараз це ніби безпека — це все. Він такий красивий, талановитий, смішний, харизматичний. Мені справді пощастило бути з ним, і те, що хтось, як він, хоче бути поруч зі мною і проводити зі мною час", — сказала вона.
Нагадаємо, ми писали про шокуючі подробиці приватної переписки актора Войтенка з ексдружиною.
Раніше ексдружина Кевіна Костнера з'їхала з його маєтку у крихітний будинок по сусідству.