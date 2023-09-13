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Зірка "Гри престолів" після новини про розлучення змінилась до невпізнаваності

13 вересня 2023 16:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірка "Гри престолів" після новини про розлучення змінилась до невпізнаваності
Акторка Софі Тернер. Фото: instagram.com/sophiet/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторку Софі Тернер побачили вперше після того, як минулого тижня її чоловік Джо Джонас подав на розлучення після чотирьох років шлюбу та двох дітей. Пара звернулась до медіа у спільній заяві в Instagram.

Про це пише Daily Mail.

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27-річна англійська актриса, найбільш відома своєю роллю Санси Старк у "Грі престолів", схоже, зосередилася на роботі, її бачили на зйомках нової драми "Жоан" в Іспанії.

 

Софі Тернер. Фото: Splash News
Софі Тернер. Фото: Splash News

 

Софі Тернер. Фото: Splash News
Софі Тернер. Фото: Splash News

Софі бачили під час перекуру. Дворазову володарку премії "Еммі" було майже не впізнати, оскільки вона вдягнула платинову світлу перуку боб і мала яскравий грим та величезне тимчасове татуювання на спині.

Зірка грає сумнозвісну крадійку коштовностей Джоан Геннінгтон.

У Софі та колишнього чоловіка є дві дочки, молодша народилася у липні 2022 року.

 

Раніше Джо Джонаса пов'язували з багатьма зірками, включаючи Тейлор Свіфт, Джіджі Хадід і Ешлі Грін. Софі та Джо заручилися, а в червні 2019 року вони провели пару весільних церемоній у Лас-Вегасі та на півдні Франції. У липні 2020 року народилася їхня перша дочка.

У 2020 році актриса з теплотою розповіла про свої стосунки з Джонасом під час інтерв’ю Elle.

"Мені подобається бути заміжньою. Я думаю, що це чудово. Я впевнена, що у нас будуть свої проблеми і різне. Але зараз це ніби безпека — це все. Він такий красивий, талановитий, смішний, харизматичний. Мені справді пощастило бути з ним, і те, що хтось, як він, хоче бути поруч зі мною і проводити зі мною час", — сказала вона.

Нагадаємо, ми писали про шокуючі подробиці приватної переписки актора Войтенка з ексдружиною.

Раніше ексдружина Кевіна Костнера з'їхала з його маєтку у крихітний будинок по сусідству.  

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