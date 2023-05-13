Певица Земфира больше не хочет быть иноагентом

Российская певица Земфира. Фото: соцсети

Российская певица Земфира больше не хочет иметь статус иностранного агента. Она уже подала соответствующее заявление в Замоскворецкий суд Москвы.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Земфира считает, что ее в список включили "незаконно". Поэтому просит суд пересмотреть это решение. Правда, когда именно будет рассматриваться дело, пока неизвестно. Дата заседания по иску еще не назначена.

Заметим, что в реестр иноагентов Земфиру внесли в феврале. В Минюсте РФ говорят, что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах и призывала против СВО.

Тогда артистка отметила, что нечего огорчаться. При этом добавила, что желает только мира.

Также добавим, что с начала полномасштабной войны Земфира покинула Россию и проживает во Франции. В Европе она не раз давала концерты, на которых призывала Россию прекратить войну.

Также в мае 2022 года Земфира представила эмоциональный клип на песню "Мясо", в которой спела о войне в Украине.

Напомним, певица MamaRika презентовала трогательную песню о матери, которая ждет сына. Режиссером клипа выступил мужчина певицы MamaRika, актер и шоумен Сергей Середа.