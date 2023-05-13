Співачка Земфіра більше не хоче бути іноагентом

Російська співачка Земфіра. Фото: соцмережі

Російська співачка Земфіра більше не хоче мати статус іноземного агента. Вона вже подала відповідну заяву до Замоскворецького суду Москви.

Про це повідомляє агенція ТАСС.

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Земфіра вважає, що її до списку включили "незаконно". Тому просить суддів переглянути це рішення. Щоправда, коли саме розглядатиметься справа, поки невідомо. Дата засідання за позовом ще не призначена.

Зауважимо, до реєстру іноагентів Земфіру внесли у лютому. У Мін'юсті РФ кажуть, що артистка відкрито виступала на підтримку України, давала концерти у недружніх країнах і закликала проти СВО.

Тоді артистка зазначила, що немає чого засмучуватися. При цьому додала, що бажає лише миру.

Також додамо, що з початку повномасштабної війни Земфіра залишила Росію та проживає у Франції. У Європі вона неодноразово давала концерти, на яких закликала Росію припинити війну.

Також у травні 2022 Земфіра представила емоційний кліп на пісню "М'ясо", у якій заспівала про війну в Україні.

Нагадаємо, співачка MamaRika презентувала зворушливу пісню про матір, яка чекає на сина. Режисером кліпу виступив чоловік співачки MamaRika, актор та шоумен Сергій Середа.