Певец ALEKSEEV поделился планами на ближайшие десять лет

Певец ALEKSEEV (Никита Алексеев)

Многие знаменитости в своих соцсетях обожают отвечать на вопросы поклонников. Среди них и украинский певец Никита Алексеев, выступающий на сцене под псевдонимом ALEKSEEV.

В своих Instastories музыкант поделился планами на будущее.

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Один/одна из подписчиков/подписщиц спросил по-английски у певца, какие у него планы на ближайшие десять лет. Алексеев описал семь пунктов, которые хочет претворить в жизнь за этот промежуток времени:

поехать в мировое турне;

выпустить новые альбомы;

создать собственную семью;

открыть музыкальную школу;

совершить подводное путешествие;

духовно просветиться;

организовать/поддерживать благотворительные инициативы.

Отметим, что уже более пяти лет Алексеев встречается с участницей новой "ВИА Гры", российской певицей Ульяной Синецкой. Звездная пара поддерживает Украину в войне против оккупантов, впрочем, личным с поклонниками делятся редко. Проживают в Киеве.

Напомним, ранее мы писали, что супруга певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова призналась, кто больше зарабатывает в семье. Также мы рассказывали, почему бывшая подопечная Потапа долго молчала по поводу предложений секса от рэпера.