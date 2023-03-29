Певец ALEKSEEV поделился планами на ближайшие десять лет
Многие знаменитости в своих соцсетях обожают отвечать на вопросы поклонников. Среди них и украинский певец Никита Алексеев, выступающий на сцене под псевдонимом ALEKSEEV.
В своих Instastories музыкант поделился планами на будущее.
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Подробности
Один/одна из подписчиков/подписщиц спросил по-английски у певца, какие у него планы на ближайшие десять лет. Алексеев описал семь пунктов, которые хочет претворить в жизнь за этот промежуток времени:
- поехать в мировое турне;
- выпустить новые альбомы;
- создать собственную семью;
- открыть музыкальную школу;
- совершить подводное путешествие;
- духовно просветиться;
- организовать/поддерживать благотворительные инициативы.
Отметим, что уже более пяти лет Алексеев встречается с участницей новой "ВИА Гры", российской певицей Ульяной Синецкой. Звездная пара поддерживает Украину в войне против оккупантов, впрочем, личным с поклонниками делятся редко. Проживают в Киеве.
Напомним, ранее мы писали, что супруга певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова призналась, кто больше зарабатывает в семье. Также мы рассказывали, почему бывшая подопечная Потапа долго молчала по поводу предложений секса от рэпера.