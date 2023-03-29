Співак ALEKSEEV поділився планами на найближчі десять років

Співак ALEKSEEV (Микита Алєксєєв)

Багато знаменитостей у своїх соцмережах обожнюють відповідати на запитання шанувальників. Серед них і український співак Микита Алєксєєв, який виступає на сцені під псевдонімом ALEKSEEV.

У своїх Instastories музикант поділився планами на майбутнє.

Подробиці

Один/одна з підписників/підписниць запитав англійською в співака, які в нього плани на найближчі десять років. Алексєєв описав сім пунктів, які хоче втілити в життя за цей проміжок часу:

поїхати у світове турне

випустити нові альбоми

створити власну родину

відкрити музичну школу

здійснити підводну подоріж

духовно просвітитися

організувати/підтримувати благодійні ініціативи.

Відзначимо, що вже понад п’ять років Алєксєєв зустрічається з учасницею нової ВІА Гри, російською співачкою Уляною Сінецькою. Зіркова пара підтримує Україну у війни проти окупантів, втім особистим з шанувальниками діляться рідко. Проживають в Києві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова зізналась, хто більше заробляє в родині. Також ми розповідали, чому експідопічна Потапа довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера.