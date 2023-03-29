Співак ALEKSEEV поділився планами на найближчі десять років
Багато знаменитостей у своїх соцмережах обожнюють відповідати на запитання шанувальників. Серед них і український співак Микита Алєксєєв, який виступає на сцені під псевдонімом ALEKSEEV.
У своїх Instastories музикант поділився планами на майбутнє.
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Подробиці
Один/одна з підписників/підписниць запитав англійською в співака, які в нього плани на найближчі десять років. Алексєєв описав сім пунктів, які хоче втілити в життя за цей проміжок часу:
- поїхати у світове турне
- випустити нові альбоми
- створити власну родину
- відкрити музичну школу
- здійснити підводну подоріж
- духовно просвітитися
- організувати/підтримувати благодійні ініціативи.
Відзначимо, що вже понад п’ять років Алєксєєв зустрічається з учасницею нової ВІА Гри, російською співачкою Уляною Сінецькою. Зіркова пара підтримує Україну у війни проти окупантів, втім особистим з шанувальниками діляться рідко. Проживають в Києві.
Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова зізналась, хто більше заробляє в родині. Також ми розповідали, чому експідопічна Потапа довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера.