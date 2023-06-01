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Певец Alekseev обвинил Кличко и его команду: в чем дело

1 июня 2023 17:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певец Alekseev обвинил Кличко и его команду: в чем дело
Певец Никита Алексеев (Alekseev). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В четверг, 1 июня, оккупанты совершили очередной ракетный обстрел столицы. В Деснянском районе Киева погибли две женщины и девятилетняя девочка. Они не смогли попасть в укрытие, потому что его дверь была закрыта. И пока идет следствие, пользователи соцсетей выражают свое возмущение.

В своих Instastories не стал молчать и певец Никита Алексеев (Alekseev).

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От недавно отметившего свое 30-летие Никиты услышать критику власти (если это не российская, конечно) до сегодня было невозможно. Молодой исполнитель является одним из самых спокойных и не скандальных игроков украинского шоу-бизнеса. Впрочем, убийство девочки и двух молодых женщин из-за закрытого укрытия возмутило Алексеева.

"Прежде всего, несет ответственность мэр и его команда. Это системная ошибка, указывающая на беспорядочную организацию работы не только подобных учреждений, но и других, не менее важных звеньев местного управления, которые должны функционировать в самом эффективном режиме, особенно на 462-й день войны… Надо наконец-то забыть о самопиаре, связанном с предстоящими выборами (когда-то там состоятся) и взяться за ум", — эмоционально написал Алексеев.

Никита отметил, что он, как коренной киевлянин, решил высказать свое мнение, и ни к каким политическим силам не относится. Также певец не понимает, как можно только сейчас начать проверку всех укрытий в городе.

Скриншот: Instagram/alekseev_officiel

Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на ракетные обстрелы Киева в Международный день защиты детей. Также мы рассказывали, что блогерша и певица Инна Воронова, которой СБУ вручила подозрение, записала видео с оправданием на русском языке.

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