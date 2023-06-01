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Співак Alekseev звинуватив Кличка та його команду: в чому справа

1 червня 2023 17:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співак Alekseev звинуватив Кличка та його команду: в чому справа
Співак Микита Алєксєєв (Alekseev). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В четвер, 1 червня, окупанти здійснили черговий ракетний обстріл столиці. У Деснянському районі Києва загинули дві жінки та дев'ятирічна дівчинка. Вони не змогли потрапити до укриття, бо його двері були зачинені. І поки триває слідство, користувачі соцмереж висловлюють своє обурення. 

У своїх Instastories не став мовчати і співак Микита Алєксєєв (Alekseev).

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Від Микити, який нещодавно відзначив своє 30-річчя, почути критику влади (якщо це не російська, авжеж) до сьогодні було неможливо. Молодий виконавець є одним з найспокійніших і нескандальних гравців українського шоу-бізнесу. Втім, вбивство дівчинки та двох молодих жінок через зачинене укриття, обурило Алєксєєва.

"Перш за все несе відповідальність мер та його команда. Це системна помилка, що вказує на безладну організацію роботи не тільки подібних установ, а й інших, не менш важливих ланок місцевого управління, що мають функціонувати в найефективнішому режимі, особливо на 462-й день війни… Треба нарешті забути про самопіар, пов’язаний з майбутніми виборами (які колись там відбудуться) та взятися за розум", — емоційно написав Алєксєєв.

Микита зазначив, що він, як корінний киянин, вирішив висловити свою думку, і до жодних політичних сил не належить. Також співак не розуміє, як можна тільки зараз почати перевірку всіх укриттів в місті. 

Скриншот: Instagram/alekseev_officiel

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували на ракетний обстріл Києва в Міжнародний день захисту дітей. Також ми розповідали, що блогерка та співачка Інна Воронова, якій СБУ вручила підозру, записала відео з виправданням російською мовою.

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