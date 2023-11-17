Певец CHEEV представил свой второй альбом
Певец CHEEV представил новую пластинку, которая эмоционально продолжает первый альбом певца "Драма". Название обусловлено влиянием на музыку CHEEV жанра синематик — кинематографической музыки.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певца.
Воздействие кино на новый альбом CHEEV
В песнях с новой пластинки содержатся элементы, которые используют для озвучивания фильмов, что придает большую вовлеченность в атмосферу. Концепция названия альбома Нуар связана с соответствующим кинематографическим жанром. Свою популярность кино в стиле Нуар приобрело во время Второй Мировой войны. Новая пластинка CHEEV проводит определенную параллель с тем, что переживает наша страна сегодня, ведь альбом также записан во время войны.
Артист переосмысливает оригинальный жанр, которому присущ пессимизм и недоверие, и создает свой "Нуар", наполняя его оптимизмом и надеждой. Так, например, песня "Полночь" рассказывает о поиске чего-то светлого даже в самых мрачных моментах жизни, а трек "Пароль" передает ощущение эйфории во время влюбленности.
"В альбоме тематически есть большое количество ссылок на фильмы. В песне "Мрієшся" — "ніби я навік у фільмі сорокових, все чорно-біле", в песне "Де моя любов живе" — "Наші серіал чекають нові сезони, але тепер у тонах "нуар", в песне "Не той герой" — "Навіть і в сіткомах не завжди все добре, хоч і кожна серія закінчується все одно закадровим сміхом". Альбом начинается довольно мрачно, но с каждой песней добавляется все больше надежды, а заканчивается он фразами "ми вдвох, і цього нам достатньо, любити як востаннє, адже я з тобою", — комментирует новую пластинку CHEEV.
Большинство композиций из альбома "Noir" поклонники услышали в рамках продолжающегося с лета первого всеукраинского тура певца, который имеет безумную поддержку среди поклонников CHEEV.
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