YouTube забанив кліп Злати Огнєвіч за непристойний контент

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Скріншот

Співачка Злата Огнєвіч вразила відвертістю у своєму кліпі на новий трек "Віддаю". Ця пісня стала першим синглом із майбутнього однойменного мініальбому артистки. Та вихід відеороботи опинився під загрозою.

Про це стало відомо з соцмереж зірки.

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Напередодні виходу кліпу артистка повідомила, що YouTube забанив роботу через занадто відвертий контент. Кліп "Віддаю" — це розповідь про шалене кохання, яке переповнює серце. Ця пісня віддзеркалює те нестримне бажання сповна розділити почуття з коханою людиною. Віддача і відвертість — основні теми цього треку, що переконують кожного: "Коли любиш, то немає слова "ні". На зйомку запальних танців знімальна група витратила близько 15-ти годин. Увесь цей час Злата Огнєвіч провела під холодною водою. Але коли зірка почала завантажувати відео на відеоплатформу, отримала неочікувану відповідь: "Це відео вилучено через порушення правил YouTube щодо зображення оголеного тіла та контенту інтимного характеру".

"Це треш! Відео таки забанили! Я не знаю, що робити. Ми заливаємо знову і знову, і та сама історія", — прокоментувала Огнєвіч інцидент.

Також артистка поділилася кадром, як глибокої ночі разом з редактором вносить зміни у відео. На щастя, кліп побачив світ.

Відеороботу Злати Огнєвіч заборонили у мережі. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Відеороботу Злати Огнєвіч заборонили у мережі. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Відеороботу Злати Огнєвіч заборонили у мережі. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Віддаю" про глибинні почуття, які наповнюють зсередини, пробуджують життя. Це особлива для мене пісня і стан, який відчувала, коли її створювала. Мене гріло відчуття кохання. Я віддавала всю себе для цієї пісні", — коментує Злата.

На одязі співачки у відеороботі видніється принт з картини Марії Приймаченко "Звір Гуляє", а саме: очі звіра.

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