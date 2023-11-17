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YouTube забанив кліп Злати Огнєвіч за непристойний контент

17 листопада 2023 14:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
YouTube забанив кліп Злати Огнєвіч за непристойний контент
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Скріншот
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Злата Огнєвіч вразила відвертістю у своєму кліпі на новий трек "Віддаю". Ця пісня стала першим синглом із майбутнього однойменного мініальбому артистки. Та вихід відеороботи опинився під загрозою.

Про це стало відомо з соцмереж зірки.

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Напередодні виходу кліпу артистка повідомила, що YouTube забанив роботу через занадто відвертий контент. Кліп "Віддаю" — це розповідь про шалене кохання, яке переповнює серце. Ця пісня  віддзеркалює те нестримне бажання сповна розділити почуття з коханою людиною.  Віддача і відвертість — основні теми цього треку, що переконують кожного: "Коли любиш, то немає слова "ні". На зйомку запальних танців знімальна група витратила близько 15-ти годин. Увесь цей час Злата Огнєвіч провела під холодною водою. Але коли зірка почала завантажувати відео на відеоплатформу, отримала неочікувану відповідь: "Це відео вилучено через порушення правил YouTube щодо зображення оголеного тіла та контенту інтимного характеру".

 

"Це треш! Відео таки забанили! Я не знаю, що робити. Ми заливаємо знову і знову, і та сама історія", — прокоментувала Огнєвіч інцидент.

Також артистка поділилася кадром, як глибокої ночі разом з редактором вносить зміни у відео. На щастя, кліп побачив світ.

 

Відеороботу Злати Огнєвіч заборонили у мережі. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/ 
Відеороботу Злати Огнєвіч заборонили у мережі. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/ 

 

Відеороботу Злати Огнєвіч заборонили у мережі. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/ 
Відеороботу Злати Огнєвіч заборонили у мережі. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/ 

 

Відеороботу Злати Огнєвіч заборонили у мережі. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/ 
Відеороботу Злати Огнєвіч заборонили у мережі. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/ 

"Віддаю" про глибинні почуття, які наповнюють зсередини, пробуджують життя. Це особлива для мене пісня і стан, який відчувала, коли її створювала. Мене гріло відчуття кохання. Я віддавала всю себе для цієї пісні", — коментує Злата.

На одязі співачки у відеороботі видніється принт з картини  Марії Приймаченко "Звір Гуляє", а саме: очі звіра.

Нагадаємо, Макс Барських представив кліп, знятий до повномасштабного вторгнення.

Раніше співачка KOLA у новому кліпі кинула виклик гравітації. 

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