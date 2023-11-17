Макс Барських представив кліп, знятий до повномасштабного вторгнення

Співак Макс Барських. Фото: менеджмент співака

До Різдва співак Макс Барських презентує англомовну роботу Rich, зняту в гумористично-гротескному стилі і присвячену актуальності питання людяності, життєвих цінностей та регресу особистості. Новий трек став 3 релізом у співпраці з міжнародним лейблом Warner Music Poland й знаменує повернення співака до роботи над англомовним альбомом.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.

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Алан Бадоєв зізнався, що сьогодні зняти подібний кліп неможливо

Новий відеокліп співака став найскладнішим за усю творчу співпрацю Макса з режисером Аланом Бадоєвим. 200 чоловік знімальної групи, місяць підготовки, три доби зйомок нон-стоп та 2 роки очікувань — саме стільки зусиль знадобилося Барських та Бадоєву, аби нову роботу побачив світ.

На відео артист з’являється в 5 несподіваних образах: жебрака, Людовіка XIV, єгипетського фараона, "вовка з Уолл Стріт" та первісної людини й за декілька хвилин разом з глядачем проходить шлях від різдвяної мрії про фінансову незалежність до моральної деградації.

Співак Макс Барських. Фото: менеджмент співака

"Я дуже пишаюся цією роботою, бо вона свідчить про те, яке потужне виробництво було в довоєнній Україні. Не виїжджаючи з улюбленого міста, ми могли створювати Голлівуд, Боллівуд і навіть щось більше. 200 чоловік три доби працювали над тим, аби створити красиву історію та подарувати глядачеві свято…Сьогодні подібне, на жаль, неможливе. Багато професіоналів або поїхали з країни, або на фронті. Але я точно знаю, що усе буде відновлено, бо ми дуже талановита нація!", — коментує нову відеороботу Бадоєв.

Під час допрем’єрного показу кліпу RICH разом з глядачами та Благодійним фондом Володимира Яценка вдалося зібрати кошти на придбання 12 FPV дронів, які відправилися українським військовим.

Нагадаємо, співак ELNEO присвятив новий кліп загиблому другу з Маріуполя.

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