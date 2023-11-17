Макс Барських представив кліп, знятий до повномасштабного вторгнення
До Різдва співак Макс Барських презентує англомовну роботу Rich, зняту в гумористично-гротескному стилі і присвячену актуальності питання людяності, життєвих цінностей та регресу особистості. Новий трек став 3 релізом у співпраці з міжнародним лейблом Warner Music Poland й знаменує повернення співака до роботи над англомовним альбомом.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.
Алан Бадоєв зізнався, що сьогодні зняти подібний кліп неможливо
Новий відеокліп співака став найскладнішим за усю творчу співпрацю Макса з режисером Аланом Бадоєвим. 200 чоловік знімальної групи, місяць підготовки, три доби зйомок нон-стоп та 2 роки очікувань — саме стільки зусиль знадобилося Барських та Бадоєву, аби нову роботу побачив світ.
На відео артист з’являється в 5 несподіваних образах: жебрака, Людовіка XIV, єгипетського фараона, "вовка з Уолл Стріт" та первісної людини й за декілька хвилин разом з глядачем проходить шлях від різдвяної мрії про фінансову незалежність до моральної деградації.
"Я дуже пишаюся цією роботою, бо вона свідчить про те, яке потужне виробництво було в довоєнній Україні. Не виїжджаючи з улюбленого міста, ми могли створювати Голлівуд, Боллівуд і навіть щось більше. 200 чоловік три доби працювали над тим, аби створити красиву історію та подарувати глядачеві свято…Сьогодні подібне, на жаль, неможливе. Багато професіоналів або поїхали з країни, або на фронті. Але я точно знаю, що усе буде відновлено, бо ми дуже талановита нація!", — коментує нову відеороботу Бадоєв.
Під час допрем’єрного показу кліпу RICH разом з глядачами та Благодійним фондом Володимира Яценка вдалося зібрати кошти на придбання 12 FPV дронів, які відправилися українським військовим.
Нагадаємо, співак ELNEO присвятив новий кліп загиблому другу з Маріуполя.
Раніше Алан Бадоєв розповів, коли покаже фільм про злочини росіян та на що підуть гроші від продажу квитків.
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