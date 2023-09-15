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Певец ENLEO презентовал клип об утопии влюбленных

15 сентября 2023 14:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Певец ENLEO презентовал клип об утопии влюбленных
Певец ENLEO в новом клипе. Фото: менеджмент звезды.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Музыкант ENLEO представил новую работу "Бій подушками". Никита Леонтьев, настоящее имя артиста, родом из Мариуполя уже год достаточно успешно покоряет украинский шоу-бизнес.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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4 года работы

Песню "Бій подушками" Никита написал четыре года назад и все время песня приобретала новые трансформации параллельно с изменениями внутреннего состояния артиста. Она часто звучала на концертах, стала саундтреком к украинскому молодежному сериалу и по многочисленным просьбам поклонников песня только сейчас официально появилась на всех цифровых площадках.

 

Финальную версию песни "Бій подушками" Enleo создал в соавторстве с Сергеем Рановым. Финальный микс сведен известным американским звукорежиссером Эндрю Маури, работавшим с такими мировыми звездами как Shawn Mendes, Post Malone, Lizzo.

"Что для меня "Бой подушками"? Это игра, где баланс между жесткостью и мягкостью выдержан идеально, игра в которую ты играешь не для победы, а ради процесса. Это как первые отношения — они срывают крышу, и написал я эту песню через свой жизненный опыт еще почти 4 года назад. Она прошла очень долгий путь, было 5 разных версий, я играл ее почти на каждом концерте, но теперь с гордостью могу сказать — она вышла и ждет тебя. Приятного просмотра!", — делится Enleo.

 

Певец ENLEO в новом клипе. Фото: менеджмент звезды.
Певец ENLEO в новом клипе. Фото: менеджмент звезды.

 

Певец ENLEO в новом клипе. Фото: менеджмент звезды.
Певец ENLEO в новом клипе. Фото: менеджмент звезды.

Этот клип — это личная утопия двух влюбленных. Их теплый мир, что они создали вокруг себя. Он — вдохновляемый ею молодой, харизматичный музыкант — своей музой. Очень часто в песнях Никиты можно услышать/увидеть образ молодой девушки, с силуэтом которой он проживает весь спектр своих эмоций. Этот образ — главный в его творчестве, посвящая свои песни всем женщинам Украины Никита сравнивает женщину с прекрасным и чрезвычайно важным в жизни каждого мужчины. Режиссерами работы выступили друзья Enleo — Мари Погребинская и Павел Закревский, работавшие над предыдущими видеоработами.

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