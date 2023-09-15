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Співак ENLEO презентував кліп про утопію закоханих

15 вересня 2023 14:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співак ENLEO презентував кліп про утопію закоханих
Співак ENLEO у новому кліпі. Фото: менеджмент зірки.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Музикант ENLEO презентував нову роботу "Бій подушками". Нікіта Леонтьєв, справжнє імʼя артиста, родом з Маріуполя вже рік досить успішно підкорює український шоу бізнес.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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4 роки роботи

Пісню "Бій подушками" Нікіта написав чотири роки тому і весь час пісня набувала нових трансформацій паралельно зі змінами внутрішнього стану артиста. Вона часто звучала на концертах, стала саундтреком до українського молодіжного серіалу і за численними проханнями шанувальників пісня лише зараз офіційно зʼявилася на всіх цифрових майданчиках.

 

Фінальну версію пісні "Бій подушками" Enleo створив у співавторстві з Сергієм Рановим. Фінальний мікс зведено відомим американським звукорежисером Ендрю Маурі, який працював з такими світовими зірками як Shawn Mendes, Post Malone, Lizzo.

"Що для мене є бій подушками? Це гра, де баланс між жорсткістью і м‘якістью витриман ідеально, гра в яку ти граєш не для перемоги, а заради процесу. Це як перші відносини - вони зривають дах, і написав я цю пісню через свій життєвий досвід ще майже 4 роки тому. Вона пройшла дуже довгий шлях, було 5 різних версій, я грав її майже на кожному концерті, але тепер із гордістю можу сказати — вона вийшла і чекає на тебе. Приприємного перегляду!", — ділиться Enleo.

 

Співак ENLEO у новому кліпі. Фото: менеджмент зірки.
Співак ENLEO у новому кліпі. Фото: менеджмент зірки.

 

Співак ENLEO у новому кліпі. Фото: менеджмент зірки.
Співак ENLEO у новому кліпі. Фото: менеджмент зірки.

Цей кліп — це особиста утопія двох закоханих. Їх теплий світ, що вони створили навколо себе. Він - молодий, харизматичний музикант, що надихається Нею - своєю музою. Дуже часто в піснях Нікіти, можна почути/побачити образ молодої дівчини, з силуетом якої він проживає увесь спектр своїх емоцій. Цей образ - є головним в його творчості, присвячуючи свої пісні усім жінкам України Нікіта порівнює жінку з Прекрасним та надзвичайно важливим в житті кожного чоловіка. Режисерами роботи виступили друзі Enleo – Марі Погребинська та Павло Закревський, які працювали над попередніми відеороботами.

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