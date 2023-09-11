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Гурт KAZKA відіграв грандіозний концерт у столиці

11 вересня 2023 17:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гурт KAZKA відіграли грандіозний концерт у столиці
Солістка гурту Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Гурт KAZKA вперше з початку повномасштабної війни в Україні виступив у столиці. Музиканти відіграли грандіозний концерт з нагоди сьомої річниці заснування колективу.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Нещодавно в артпросторі UYAVA відбувся виступ гурту KAZKA. У Києві KAZKA виступили після своїх гастролей у США, Європі та Японії. За словами солістки колективу, це був один з найкращих концертів у її житті.

 

Солістка гурту Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.

 

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.

 

Alekseev та Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.
Alekseev та Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.

 

Гурт KAZKA. Фото: менеджмент гурту.
Гурт KAZKA. Фото: менеджмент гурту.

"Друзі, танці, атмосфера, локація. Все сталося навіть краще, ніж я собі уявляла! Ми співали пісні, які давно не чули, водили хороводи, обливалися водою й збирали кошти на ЗСУ. На один вечір ми ніби відпустили весь той стрес, що давно вже живе в кожному з нас всередині, і віддались одному з останніх теплів днів у Києві", — прокоментувала подію солістка колективу.

На концерт завітали зіркові друзі музикантів, Леся Нікітюк, TAYANNA та інші українські публічні особистості. На сцену також вийшов співак Alekseev, який заспівав разом з гуртом KAZKA.

 

Концерт гурту KAZKA. Фото: менеджмент гурту.
Концерт гурту KAZKA. Фото: менеджмент гурту.

 

Alekseev та Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.
Alekseev та Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.

 

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.

 

TAYANNA. Фото: менеджмент гурту KAZKA.

 

Леся Нікітюк. Фото: менеджмент гурту KAZKA.

 

Співак Alekseev. Фото: менеджмент гурту KAZKA.

 

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: менеджмент гурту.

"Київ, дуже раді знову повернутися, ми неймовірно сумували за вами. Не забудьте донатити нашій українській армії, найкращій армії в світі. У них ще дуже багато запитів. Знаю це, бо маю багато друзів, які наразі служать в ЗСУ. Тому не забувайте про наших захисників будь ласка, завдяки яким ми тут з вами і зібралися", — закликала солістка гурту Олександра Заріцька.

Прихильник у мережі відзначили, що це був незабутній вечір, який подарував прекрасні відчуття, які були до повномасштабного вторгнення.

Раніше гурт KAZKA прилетів до Японії для виступу з відомим музикантом.

Нагадаєамо, гурт Kalush Orchestra вирушає у тур Україною

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