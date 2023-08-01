Співак Enleo подарував Тому Оделлу кришталь з люстри Маріупольського драмтеатру

Співак Enleo та Том Оделл. Фото: instagram.com/enleomusic/

Співак Нікіта Леонтьєв, більш відомий як Enleo, здійснив свою мрію. Під час фестивалю він зустрівся Томом Оделом (Tom Odell), всесвітньо відомим британським музикантом, який рік тому змінив його життя.

Про це український артист розповів у своєму Instagram.

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Дорогоцінний подарунок

Том Оделл рік тому подарував Enleo права на пісню "Another love". Українська версія отримала назву "інша любов".

Зустріч артистів відбулася у польському місті Лодзь, де з 28 по 30 липня проходив фестиваль "Łódź Summer Festival na 600". Культурна подія була присвячена 600-річчю з дня народження одного із найкрасивіших міст Польщі. Enleo під патронатом Міністерства культури та інформаційної політики України та на запрошення організаторів фестивалю відвідав подію. Том Оделл був хедлайнером свята.

Перед виступом Том Оделл зустрівся з Enleo у зоні бекстейджа. Між артистами склався дружній діалог. Нікіта подякував Тому за його підтримку особисто і розповів, що він в Україні став відомим після виконання каверу "інша любов".

Том Оделл, у свою чергу, сказав теплі слова на адресу Enleo та українців:

"Я пам‘ятаю, як побачив твою версію пісні, і це дійсно відгукнулося у мене в серці. Вона відчувається такою сильною. Дякую тобі, що знайшов час, щоб зробити це. Вийшло дуже гарно, і велика честь бути з тобою знайомим. Ти посилаєш мою любов українцям, і я це відчуваю. Дякую тобі за це! Вона чудова! Я цього не забуду ніколи", — прокоментував Оделл.

Співак Enleo та Том Оделл. Фото: instagram.com/enleomusic/

Enleo зробив Тому Оделлу знаковий подарунок. Він передав дерев’яну коробку з гравіруванням назв пісні двома мовами, що об’єднала артистів та українців у складний період для країни: Another love / інша любов. А у коробці лежав кришталь з люстри Маріупольського драмтеатру. Цей подарунок є дуже символічним. Адже Нікіта сам з Маріуполя і тривалий час грав як вуличний музикант біля драмтеатру.

"Цей кришталик з люстри драматичного театру Маріуполя, що був зруйнований російськими військовими. Я маю це як маленьку згадку про свій дім. І я хочу віддати це вам, щоб подякувати вам від імені всіх українців за вашу пісню, за вашу допомогу людям. Це маленький шматочок мого дому і це велика честь, що ви збережете його у себе вдома. І пам‘ятайте, що українці ніколи не забудуть вашої підтримки та допомоги. І це так круто, що ми змогли зустрітись і поспілкуватись як просто люди", — сказав Нікіта.

Нагадаємо, торік Enleo стрімко став популярним, зробивши переклад українською суперхіта "Another love", чим привернув увагу самого Тома Оделла (Tom Odell). Відомий британський співак залишив свій коментар у соцмережах Нікіти та подарував права на пісню.

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