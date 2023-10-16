Певец Макаревич достойно ответил россиянам по поводу его якобы бегства из Израиля

Андрей Макаревич во время выступления на Radio Free Europe.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич достойно ответил российским пропагандистам, заявившим, что он из-за войны сбежал из Израиля. Он подчеркнул, что уже в ближайшее время вернется в страну.

Об этом говорится в видео, обнародованном артистом.

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Российские пропагандисты решили, что музыкант Андрей Макаревич скрылся от войны в Израиле в Европу. Певец объяснил, что его не было в Израиле из-за гастролей группы "Машина времени". Отменить турне было невозможно. Сейчас коллектив отыграл концерты, поэтому музыкант возвращается в Израиль.

"Г*внюки из желтой российской прессы уже успели написать, что Макаревич снова убежал от войны, на этот раз израильской, и прохлаждается в Европе. Война меня застала в конце второй недели наших гастролей с "Машиной времени". И прерывать их, отменять их окончание просто не мог. Но сегодня мы отыграли последний концерт, а завтра я лечу домой — в Израиль", — рассказал певец в своем Facebook.

Макаревич подчеркнул, что пошел бы на фронт защищать страну, однако ему не дадут в руки оружие. Музыкант уверен, что придумает, как помочь Израилю во время войны.

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-нибудь быть полезным", — подчеркнул исполнитель.

Поддержал Украину

Отметим, что в начале полномасштабного российского вторжения Андрей Макаревич поддержал Украину. С марта 2022 года артист вместе с супругой Эйнат Кляйн и годовалым сыном Эйтаном живет в Израиле.

Ранее мы рассказывали, что российский певец Андрей Макаревич, живущий сейчас в Израиле, вышел на связь с поклонниками. Он рассказал, что сейчас находится за пределами страны и высказался по поводу нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Напомним, что известный российский певец, музыкант и композитор Андрей Макаревич откровенно раскритиковал правительство и народ своей страны за войну против Украины. При этом он подчеркнул, что российские граждане сами виноваты, поскольку молчат и дальше поддерживают диктатора Путина.