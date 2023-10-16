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Певец Макаревич достойно ответил россиянам по поводу его якобы бегства из Израиля

16 октября 2023 15:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Певец Макаревич достойно ответил россиянам по поводу его якобы бегства из Израиля
Андрей Макаревич во время выступления на Radio Free Europe.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич достойно ответил российским пропагандистам, заявившим, что он из-за войны сбежал из Израиля. Он подчеркнул, что уже в ближайшее время вернется в страну.

Об этом говорится в видео, обнародованном артистом.

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Российские пропагандисты решили, что музыкант Андрей Макаревич скрылся от войны в Израиле в Европу. Певец объяснил, что его не было в Израиле из-за гастролей группы "Машина времени". Отменить турне было невозможно. Сейчас коллектив отыграл концерты, поэтому музыкант возвращается в Израиль.

"Г*внюки из желтой российской прессы уже успели написать, что Макаревич снова убежал от войны, на этот раз израильской, и прохлаждается в Европе. Война меня застала в конце второй недели наших гастролей с "Машиной времени". И прерывать их, отменять их окончание просто не мог. Но сегодня мы отыграли последний концерт, а завтра я лечу домой — в Израиль", — рассказал певец в своем Facebook.

Макаревич подчеркнул, что пошел бы на фронт защищать страну, однако ему не дадут в руки оружие. Музыкант уверен, что придумает, как помочь Израилю во время войны.

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-нибудь быть полезным", — подчеркнул исполнитель.

Поддержал Украину

Отметим, что в начале полномасштабного российского вторжения Андрей Макаревич поддержал Украину. С марта 2022 года артист вместе с супругой Эйнат Кляйн и годовалым сыном Эйтаном живет в Израиле.

Ранее мы рассказывали, что российский певец Андрей Макаревич, живущий сейчас в Израиле, вышел на связь с поклонниками. Он рассказал, что сейчас находится за пределами страны и высказался по поводу нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Напомним, что известный российский певец, музыкант и композитор Андрей Макаревич откровенно раскритиковал правительство и народ своей страны за войну против Украины. При этом он подчеркнул, что российские граждане сами виноваты, поскольку молчат и дальше поддерживают диктатора Путина.

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