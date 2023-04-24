Певец Melovin продает обезвреженную российскую ракету, чтобы собрать средства для ВСУ

Украинский певец и участник конкурса "Евровидение-2018" Melovin. Фото: Instagram/melovin_official

Певец Melovin, который в конце прошлого года попал в ДТП и получил многочисленные травмы, снова взялся за дело и активно помогает ВСУ. Певец проводит благотворительные концерты и собирает средства для наших защитников.

Недавно в своем Instagram музыкант ошеломил новостью о том, что "у него есть ракета". Оказалось, что она настоящая. Новини.LIVE узнали о деталях этой удивительной истории.

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Певец Melovin решил рассказать подписчикам о том, как изменилась его жизнь за последний год. Он заявил, что, прежде всего, перестал "офигевать".

"Украинцы собрали на спутник, украинцы за неделю закрывают сборы на дроны, авто, тяжелые и дорогие ремонты... ну и еще: украинцы продают российские ракеты. Ну, то есть это я продаю. Как от сердца отрываю!" — сообщил певец.

Melovin предлагает приобрести у него настоящую обезвреженную российскую ракету, а на вырученные средства он планирует "подогнать лошадей и крылья" нашей армии.

"Она летела сюда за нашими душами, а стала сувениром. Хорошим сувениром — такое и во дворе поставить приятно, и подарить — не грех", — говорит Melovin.

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