Чоловік Оксани Білозір прокоментував стан здоров'я Олега Винника: "Не дочекаються, с**и"
Мовчання співака Олега Винника у соцмережах та медійному просторі обговорюють не тільки його шанувальниці, які називають себе "вовчицями", але й колеги по шоу-бізнесу. Так, наприклад Оля Полякова у прямому етері нещодавно запиталась, чи живий взагалі артист.
Аналогічне питання в коментарях у Facebook групі "вовчиць" поставила й користувачка соцмережі.
Подробиці
На її запитання відповів чоловік співачки Оксани Білозір, військовослужбовець Роман Недзельський, який дружить з Олегом Винником. 55-річний заслужений діяч мистецтв України емоційно зауважив, що зі співаком, який знаходиться зараз в Німеччині, все добре.
"Олег живіший за всіх живих. Щойно з ним розмовляв. Голос бодрячком", — повідомив Недзельський.
Також в коментарях під одним з дописів очільниці офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон Недзельский опублікував декілька відео з автівками, які передав ЗСУ співак та його благодійний фонд "Вовчиця".
Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Винника, Олександр Горбенко, повідомив, коли розповість всю правду про співпрацю зі співаком. Також ми писали, що очільниця офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон, захистила артиста та засудила ЗМІ.