Чоловік Оксани Білозір прокоментував стан здоров'я Олега Винника: "Не дочекаються, с**и"

Військовослужбовець Роман Недзельський та співак Олег Винник. Фото: колаж Новини.LIVE

Мовчання співака Олега Винника у соцмережах та медійному просторі обговорюють не тільки його шанувальниці, які називають себе "вовчицями", але й колеги по шоу-бізнесу. Так, наприклад Оля Полякова у прямому етері нещодавно запиталась, чи живий взагалі артист.

Аналогічне питання в коментарях у Facebook групі "вовчиць" поставила й користувачка соцмережі.

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На її запитання відповів чоловік співачки Оксани Білозір, військовослужбовець Роман Недзельський, який дружить з Олегом Винником. 55-річний заслужений діяч мистецтв України емоційно зауважив, що зі співаком, який знаходиться зараз в Німеччині, все добре.

"Олег живіший за всіх живих. Щойно з ним розмовляв. Голос бодрячком", — повідомив Недзельський.

Друг Олега Винника прокоментував стан його здоров'я. Скриншот: Facebook/vovchytsya

Також в коментарях під одним з дописів очільниці офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон Недзельский опублікував декілька відео з автівками, які передав ЗСУ співак та його благодійний фонд "Вовчиця".

В коментарях показали автівку, яку Олег Винник передав ЗСУ. Скриншот: Facebook/vovchytsya

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Винника, Олександр Горбенко, повідомив, коли розповість всю правду про співпрацю зі співаком. Також ми писали, що очільниця офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон, захистила артиста та засудила ЗМІ.