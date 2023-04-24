Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Чоловік Оксани Білозір прокоментував стан здоров'я Олега Винника: "Не дочекаються, с**и" arrow

Чоловік Оксани Білозір прокоментував стан здоров'я Олега Винника: "Не дочекаються, с**и"

24 квітня 2023 15:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чоловік Оксани Білозір прокоментував стан здоров'я Олега Винника: "Не дочекаються, с**и"
Військовослужбовець Роман Недзельський та співак Олег Винник. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Мовчання співака Олега Винника у соцмережах та медійному просторі обговорюють не тільки його шанувальниці, які називають себе "вовчицями", але й колеги по шоу-бізнесу. Так, наприклад Оля Полякова у прямому етері нещодавно запиталась, чи живий взагалі артист.

Аналогічне питання в коментарях у Facebook групі "вовчиць" поставила й користувачка соцмережі. 

Читайте також:

Подробиці 

На її запитання відповів чоловік співачки Оксани Білозір, військовослужбовець Роман Недзельський, який дружить з Олегом Винником.  55-річний заслужений діяч мистецтв України емоційно зауважив, що зі співаком, який знаходиться зараз в Німеччині, все добре.

"Олег живіший за всіх живих. Щойно з ним розмовляв. Голос бодрячком", — повідомив Недзельський. 

Друг Олега Винника прокоментував стан його здоров'я. Скриншот: Facebook/vovchytsya

Також в коментарях під одним з дописів очільниці офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон Недзельский опублікував декілька відео з автівками, які передав ЗСУ співак та його благодійний фонд "Вовчиця". 

В коментарях показали автівку, яку Олег Винник передав ЗСУ. Скриншот: Facebook/vovchytsya

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Винника, Олександр Горбенко, повідомив, коли розповість всю правду про співпрацю зі співаком. Також ми писали, що очільниця офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон, захистила артиста та засудила ЗМІ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB