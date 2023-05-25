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Сотрудничество с врагом: в Крыму маму дуэта Anna Maria уволили с должности

25 мая 2023 06:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сотрудничество с врагом: в Крыму маму дуэта Anna Maria уволили с должности
Мама участниц дуэта "Anna Maria" Лариса Опанасюк. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Лариса Опанасюк — мама участниц дуэта "Anna Maria" — теперь безработная. Долгое время она сотрудничала с оккупантами и работала уполномоченным по правам человека незаконной администрации в Крыму.

Об этом сообщают РосСМИ.

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"Прекратить 24 мая 2023 года досрочно полномочия Опанасюка Ларисы Николаевны как лица, замещающего государственный пост Республики Крым уполномоченного по правам человека в Республике Крым ", — сказано в документе, опубликованном на сайте оккупационных властей Крыма.

Лариса Опанасюк — мать крымчанок Анны и Марии Опанасюк. Еще в 2019 году сестры отказывались прямо говорить о Крыме как об оккупированной Россией территории.

Во время Нацотбора на Евровидение-2019 они не избрали патриотическую позицию и не смогли ответить, чей Крым.

В настоящее время исполнительницы активно поддерживают Украину. "Anna Maria" выступают с благотворительными концертами в военных госпиталях, приютах для переселенцев.

Напомним, в скандальной истории вокруг пропуска Виктора Павлика появились новые детали. Нацполиция начала уголовное производство по факту подделки спецпропуска исполнителя, который он якобы получил от Киевской городской военной администрации.

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