Скандал з Павліком набирає обертів: поліція перевіряє справжність перепустки

Катерина Репяхова та Віктор Павлік. Фото: instagram.com/repyahovakate/

У скандальній історії навколо перепустки Віктора Павліка з’явились нові деталі. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом підробки спецперепустки виконавця, яку він нібито отримав від Київської міської військової адміністрації.

Про це пише видання Букви.

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Правоохоронці перевірять справжність документа на проїзд Києвом під час комендантської години. Перепустку у артиста вилучили після скандального відео в Інстаграм-сторіс його дружини Катерини Репяхової.

Поліція перевіряє на справжність перепустку Віктора Павліка. Фото: bykvu.com/

16 травня правоохоронці виявили в Мережі ролик, де пара показала на камеру спецперепустку. Тоді відомості про подію внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції, а потім до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України "Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів".

У рамках досудового розслідування 17 травня було призначено судово-технічну експертизу спеціального пропуску Віктора Павліка, проте результати поки не оголошено. Крім того, Нацполіція направила запит до Центрального управління військової служби правопорядку по Києву та Київській області щодо правомірності видачі пропуску.

Нагадаємо, Катерина Репяхова похизувалась у соцмережах, що в артиста є спецперепустка. У відео блогерка казала, що так швидко і безперешкодно їдуть зачиненим київським мостом, бо мають "чарівний папірець". І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка.

Також під час керування автівкою співак не був пристебнутий ременями безпеки. Згодом поліція Києва вилучила в Павліка спецперепустку для перевірки.

Раніше ми писали, що в Берліні (Німеччина) скасували концерт Віктора Павліка через скандал зі спецперепусткою. Також ми розповідали, чи є в однорічного сина Репяхової та Павліка проблеми зі слухом.