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Співпраця з ворогом: у Криму маму дуету Anna Maria звільнили з посади

25 травня 2023 06:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Співпраця з ворогом: у Криму маму дуету Anna Maria звільнили з посади
Мама учасниць дуету "Anna Maria" Лариса Опанасюк. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Лариса Опанасюк — мама учасниць дуету "Anna Maria" — тепер безробітна. Тривалий час вона співпрацювала з окупантами і працювала уповноваженою з прав людини незаконної адміністрації в Криму.

Про це повідомляють росЗМІ

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"Припинити 24 травня 2023 року достроково повноваження Опанасюк Лариси Миколаївни як особи, що заміщає державний пост Республіки Крим уповноваженого з прав людини в Республіці Крим", — сказано в документі, опублікованому на сайті окупаційної влади Криму.

Лариса Опанасюк — мати кримчанок Анни та Марії Опанасюк. Ще у 2019 році сестри відмовлялися прямо говорити про Крим як про окуповану Росією територію.

Під час Нацвідбору на Євробачення-2019 вони не обрали патріотичну позицію і не змогли відповісти, чий Крим.

Зараз виконавиці активно підтримують Україну. "Anna Maria" виступають з благодійними концертами у військових шпиталях, притулках для переселенців, у лікарнях.

Нагадаємо, у скандальній історії навколо перепустки Віктора Павліка з’явились нові деталі. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом підробки спецперепустки виконавця, яку він нібито отримав від Київської міської військової адміністрації.

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