Пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років

Співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Нещодавно в англійському Ліверпулі завершився 67-й пісенний конкурс "Євробачення". Музичні експерти продовжують підбивати підсумки. Так, наприклад, престижне британське видання The Guardian презентувало рейтинг найкращих пісень-переможниць конкурсу за всю історію конкурсу.

Про це повідомляється на сайті ресурсу.

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Джамала в ТОП-3

За 67 років на "Євробаченні" перемогли 69 артистів (1969 року перше місце посіли одразу чотири країни). Саме рейтинг з 69 пісень і склав The Guardian. Всі українські артисти потрапили до ТОП-25.

Так, наприклад, Stefania від гурту Kalush Orchestra посіла 24 місце в рейтингу. А Wild Dances Руслани Лижичко, які 2004 року принесли Україні першу перемогу на "Євробаченні" — 13.

Найкращий показник серед наших артистів в Джамали. Композиція "1944", яку артистка заспівала 2016 року у Швеції, увійшла до ТОП-3. У своїх соцмережах співачка лаконічно подякувала The Guardian.

Друга сходинка у французької співачки Франс Галль, яка 1965 року представляла Люксембург з піснею Poupée de Cire, Poupée de Son.

Перше місце у легенди поп-музики, шведського гурту ABBA. 1974 року вони виконали Waterloo та перемогли в конкурсі. Символічно, що 50-річницю цієї події "Євробачення" святкуватиме на батьківщині музикантів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала потайки від босів "Євробачення-2023" зробила задумане у прямому етері. Також ми розповідали, що під час виступу на "Євробаченні" у Вєрки Сердючки трапився конфуз.