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Spotify закрыл подкаст Меган Маркл после первого сезона

16 июня 2023 13:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Spotify закрыл подкаст Меган Маркл после первого сезона
Герцогиня Сассекская, Меган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Стриминговая платформа Spotify прекратила сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри. Подкаст герцогини Сассекской Archetypes, в котором она обсуждала с гостями проблему притеснений женщин в современном мире, был закрыт после первого сезона.

Об этом сообщает издание People.

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Подробности

В совместном заявлении продюсерской компании герцога и герцогини Сассекских Archewell Audio и Spotify говорится, что компании согласились разорвать сотрудничество и гордятся проектом, созданным вместе.

"Меган продолжает разрабатывать больше контента для своей аудитории на другой платформе", — рассказал представитель агентства по подбору талантов WME, с которым Меган Маркл подписала контракт ранее в этом году.

Подкаст Archetypes Меган Маркл Фото: Google

Стриминговая компания Spotify еще в 2020 году подписала контракт с герцогами Сассекскими. Сумма сделки стала рекордной — 20 миллионов долларов. Однако принц Гарри и Меган Маркл долгое время игнорировали условия контракта. В декабре 2020 года вышла единственная программа с их участием.

В конце прошедшего лета Меган Маркл начала отрабатывать контракт со Spotify. Гостями ее выпусков стали звездные друзья.

Напомним, ранее мы писали, что полиция рассказала правду о преследовании папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл. Мы также писали, что Меган Маркл в золотом платье получила престижную награду.

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