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Spotify закрив подкаст Меган Маркл після першого сезону

16 червня 2023 13:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Spotify закрив подкаст Меган Маркл після першого сезону
Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі. Подкаст герцогині Сассекської Archetypes, в якому вона обговорювала з гостями проблему утисків жінок у сучасному світі, закрили після першого сезону.

Про це повідомляє видання People.

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Подробиці

У спільній заяві продюсерської компанії герцога та герцогині Сассекських Archewell Audio та Spotify йдеться, що компанії погодилися розірвати співпрацю та пишаються проєктом, який створили разом. 

"Меган продовжує розробляти більше контенту для своєї аудиторії на іншій платформі", — розповів представник агентства з підбору талантів WME, з яким Меган Маркл підписала контракт раніше цього року.

Подкаст Archetypes Меган Маркл Фото: Google

Стрімінгова компанія Spotify ще 2020 року підписала контракт із герцогами Сассекськими. Сума угоди стала рекордною — 20 мільйонів доларів. Проте принц Гаррі та Меган Маркл тривалий час ігнорували умови контракту. У грудні 2020 року вийшла єдина програма з їхньою участю.

Наприкінці минулого літа Меган Маркл почала відпрацьовувати контракт зі Spotify. Гостями її випусків стали зіркові друзі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція розповіла правду про погоню папараці за принцом Гаррі та Меган Маркл. Також ми писали, що Меган Маркл у золотій сукні отримала престижну нагороду.

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