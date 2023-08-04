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Настоящая дива: Бейонсе удивила необычным требованием в своем райдере

4 августа 2023 17:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Настоящая дева: Бейонсе удивила необычным требованием в своем райдере
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бейонсе удивила необычным пунктом в своем райдере во время тура Renaissance. 41-летняя певица, к которой в туре присоединилась ее дочь Блу Айви, потребовала добавить странный предмет в список своих пожеланий.

Об этом пишет Daily Mail.

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Команда суперзвезды должна убедиться, что у нее этот предмет с собой во время всех концертов в туре. Певица заплатила тысячи за трансфер сиденья для унитаза.

За кулисами была сделана фотография контейнера с надписью "сиденье для унитаза Бейонсе" как часть ее багажа.

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

"Бейонсе настолько элитная исполнительница, что может буквально требовать все. Ее команда прилагает огромные усилия, чтобы обеспечить ей собственные удобства, а также личное сиденье для унитаза. Но это вызывает улыбку у людей, случайно видящих фирменный контейнер", — говорит инсайдер. 

Бейонсе перевозит свое туалетное сиденье в индивидуальном гольф-багги, который покрыт черными покрывалами, чтобы защитить его во время путешествий.

Напомним, Бейонсе "наказала" скандальную Lizzo.

Ранее Бейонсе в образе Барби спела на сцене.

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