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Справжня діва: Бейонсе здивувала незвичною вимогою в своєму райдері

4 серпня 2023 17:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Справжня діва: Бейонсе здивувала незвичною вимогою у своєму райдері
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Бейонсе здивувала незвичним пунктом у своєму райдері під час туру Renaissance. 41-річна співачка, до якої в турі приєдналася її донька Блу Айві, вимагала додати дивний предмет до списку своїх побажань.

Про це пише Daily Mail.

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Команда суперзірки має переконатися, що вона має цей предмет із собою під час усіх концертів у турі. Співачка заплатила тисячі за трансфер сидіння для унітазу.

За лаштунками було зроблено фотографію контейнера з написом "сидіння для унітазу Бейонсе" як частину її багажу.

 

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

"Бейонсе настільки елітна виконавиця, що може буквально вимагати будь-що. Її команда докладає величезних зусиль, щоб забезпечити їй власні зручності, а також особисте сидіння для унітазу. Але це викликає посмішку у людей, які випадково бачать фірмовий контейнер", — говорить інсайдер.

Бейонсе перевозить свої туалетні сидіння в індивідуальному гольф-багі, який покритий чорними простирадлами, щоб захистити його під час подорожей за лаштунки.

Нагадаємо, Бейонсе "покарала" скандальну Lizzo.

Раніше Бейонсе в образі Барбі заспівала на сцені.

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