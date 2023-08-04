Справжня діва: Бейонсе здивувала незвичною вимогою у своєму райдері

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе здивувала незвичним пунктом у своєму райдері під час туру Renaissance. 41-річна співачка, до якої в турі приєдналася її донька Блу Айві, вимагала додати дивний предмет до списку своїх побажань.

Про це пише Daily Mail.

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Команда суперзірки має переконатися, що вона має цей предмет із собою під час усіх концертів у турі. Співачка заплатила тисячі за трансфер сидіння для унітазу.

За лаштунками було зроблено фотографію контейнера з написом "сидіння для унітазу Бейонсе" як частину її багажу.

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

"Бейонсе настільки елітна виконавиця, що може буквально вимагати будь-що. Її команда докладає величезних зусиль, щоб забезпечити їй власні зручності, а також особисте сидіння для унітазу. Але це викликає посмішку у людей, які випадково бачать фірмовий контейнер", — говорить інсайдер.

Бейонсе перевозить свої туалетні сидіння в індивідуальному гольф-багі, який покритий чорними простирадлами, щоб захистити його під час подорожей за лаштунки.

Нагадаємо, Бейонсе "покарала" скандальну Lizzo.

Раніше Бейонсе в образі Барбі заспівала на сцені.