Справжня діва: Бейонсе здивувала незвичною вимогою у своєму райдері

Справжня діва: Бейонсе здивувала незвичною вимогою в своєму райдері
Співачка Бейонсе здивувала незвичним пунктом у своєму райдері під час туру Renaissance. 41-річна співачка, до якої в турі приєдналася її донька Блу Айві, вимагала додати дивний предмет до списку своїх побажань.
Про це пише Daily Mail.
Зіркові забаганки
Команда суперзірки має переконатися, що вона має цей предмет із собою під час усіх концертів у турі. Співачка заплатила тисячі за трансфер сидіння для унітазу.
За лаштунками було зроблено фотографію контейнера з написом "сидіння для унітазу Бейонсе" як частину її багажу.
"Бейонсе настільки елітна виконавиця, що може буквально вимагати будь-що. Її команда докладає величезних зусиль, щоб забезпечити їй власні зручності, а також особисте сидіння для унітазу. Але це викликає посмішку у людей, які випадково бачать фірмовий контейнер", — говорить інсайдер.
Бейонсе перевозить свої туалетні сидіння в індивідуальному гольф-багі, який покритий чорними простирадлами, щоб захистити його під час подорожей за лаштунки.
Нагадаємо, Бейонсе "покарала" скандальну Lizzo.
Раніше Бейонсе в образі Барбі заспівала на сцені.