Бейонсе в образі Барбі заспівала на сцені

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе не відстає від трендів. Зірка на хвилі прем'єри фільму про "Барбі" викликала фурор під час свого виступу.

Бейонсе поділилася знімками, на яких позує у стилі барбікор у своєму Instagram.

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Під час свого туру Renaissance у Нешвілі Бейонсе вийшла на сцену у рожевому боді та такого ж кольору взутті.

Це не перший фешн експеримент артистки. Раніше вона вразила фанатів виходом у вініловій мінісукні.

До речі, деякі сукні для свого шоу Бейонсе створила сама. Так, вона вразила рожевим вбранням у стилі диско.

"Я почала робити цю колекцію ще рік тому. Хотіла яскраві кольори свого бренду одягу поєднати зі стилем диско. Вперше покажу сукні під час свого турне", — поділилася співачка.

Саме ця сукня підвела артистку під час нещодавнього концерту. Бейонсе, як завжди, вийшла на сцену з запальним треком та у відвертій сукні. Артистка влаштувала енергійні танці і не помітила, як її вбрання у зоні декольте не втрималося. Танцівник співачки прийшов їй на допомогу і прикрив собою. Артистка доспівала пісню та залишила сцену, притримуючи бюст.

Нагадаємо, американська співачка Бейонсе відкрила у Стокгольмі світовий тур. На відкритті вона була у сріблястому капелюсі-канотьє від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Раніше стало відомо, що Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Зірка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів.