Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стала известна дата премьеры первого фильма об украинском IT: видео arrow

Стала известна дата премьеры первого фильма об украинском IT: видео

18 августа 2023 08:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стала известна дата премьеры первого фильма об украинском IT: видео
Кадр из фильма "Первый код". Фото: YULA Company
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Команда художественно-документального фильма "Первый код" представила новый трейлер и постер. А также объявила дату всеукраинской премьеры.

Об этом сообщается в соцсетях фильма.

Читайте также:

Подробности

"Первый код", визитка украинской ИТ-сферы, с бюджетом более 500 тысяч долларов, недавно собрал много положительных отзывов и рецензий во время закрытых показов в Варшаве, Лондоне, Берлине, Барселоне, Лиссабоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Продюсер фильма Владислав Савченко и режиссер Артур Лерман представили увлекательный трейлер фильма и объявили, что он выйдет на украинские экраны уже 16 ноября этого года.

"Первый код" — это лента о становлении украинской отрасли IT с 1950-х годов прошлого века, когда украинские инженеры работали над созданием первого компьютера, до настоящего времени, когда IT-сектор стал важной частью борьбы с Россией.

В финальной сцене "Первого кода" пересекаются две сюжетные линии — реальная и виртуальная. Чтобы показать зрелищное сражение белых и черных хакеров, к работе привлекали каскадеров, сами же актеры овладевали боевыми приемами.

Каждый зритель услышит истории о создании кибервойск из уст самых влиятельных людей мира. В частности, от министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова — о том, какую роль сыграл каждый украинец в кибервойне.

"Первый код" отснят в формате документальной драмы. Это кино на основе информации из публичных источников, разговоров с фаундерами IT-компаний. Рассказы из первых уст о том, как зарождалась украинская IT-сфера. Фильм создан по инициативе команды ассоциации EASE (Европейской ассоциации программной инженерии).

Фото из фильма "Первый код". Фото: YULA Company

Ранее мы писали, что группа TVORCHI презентовала песню об украинских киберсуперменах, которая стала саундтреком к фильму "Первый код".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 17 августа: увольнение областных военкомов и цены на электричество

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз