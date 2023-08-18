Стала известна дата премьеры первого фильма об украинском IT: видео

Кадр из фильма "Первый код". Фото: YULA Company

Команда художественно-документального фильма "Первый код" представила новый трейлер и постер. А также объявила дату всеукраинской премьеры.

Об этом сообщается в соцсетях фильма.

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Подробности

"Первый код", визитка украинской ИТ-сферы, с бюджетом более 500 тысяч долларов, недавно собрал много положительных отзывов и рецензий во время закрытых показов в Варшаве, Лондоне, Берлине, Барселоне, Лиссабоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Продюсер фильма Владислав Савченко и режиссер Артур Лерман представили увлекательный трейлер фильма и объявили, что он выйдет на украинские экраны уже 16 ноября этого года.

"Первый код" — это лента о становлении украинской отрасли IT с 1950-х годов прошлого века, когда украинские инженеры работали над созданием первого компьютера, до настоящего времени, когда IT-сектор стал важной частью борьбы с Россией.

В финальной сцене "Первого кода" пересекаются две сюжетные линии — реальная и виртуальная. Чтобы показать зрелищное сражение белых и черных хакеров, к работе привлекали каскадеров, сами же актеры овладевали боевыми приемами.

Каждый зритель услышит истории о создании кибервойск из уст самых влиятельных людей мира. В частности, от министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова — о том, какую роль сыграл каждый украинец в кибервойне.

"Первый код" отснят в формате документальной драмы. Это кино на основе информации из публичных источников, разговоров с фаундерами IT-компаний. Рассказы из первых уст о том, как зарождалась украинская IT-сфера. Фильм создан по инициативе команды ассоциации EASE (Европейской ассоциации программной инженерии).

Фото из фильма "Первый код". Фото: YULA Company

Ранее мы писали, что группа TVORCHI презентовала песню об украинских киберсуперменах, которая стала саундтреком к фильму "Первый код".