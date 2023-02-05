МастерШеф Профессионалы-4 - когда смотреть и чего ожидать

Судьи проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский

Новый сезон телевизионного шоу "МастерШеф", а именно "Профессионалы-4" выйдет в эфир уже в конце этой недели, 11 февраля. Одна из его целей — популяризация украинских кулинарных традиций.

Об этом идет речь на сайте телеканала СТБ.

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По словам создателей шоу, этот сезон докажет, что украинские рецепты способны составить достойную конкуренцию иностранным блюдам. Мастерство профессиональных поваров будут оценивать неизменные судьи проекта "МастерШеф" и одни из самых активных волонтеров украинского кулинарного фронта Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

"Во время кастинга наши участники уже смогли поразить судей. Например, парень, который сам придумывает, разрабатывает технологии и производит сыры. Его буррата оказалась лучше всего, что пробовали наши опытные шеф-повара. Поэтому нас ожидает очень интересный и максимально прикладной сезон", — рассказал креативный продюсер проекта Владимир Турич.

Одна из участниц нового сезона даже выучила испанский язык, чтобы заговорить с мужчиной своей мечты, Эктором!

Съемки проекта проходили с соблюдением всех необходимых правил безопасности во время воздушной тревоги. Даже если приходилось прерывать приготовление блюд на несколько часов. Работу локации обеспечивало автономное энергопитание.

"МастерШеф. Профессионалы-4" стартует уже в эту субботу, 11 февраля в 19:00. Отметим, что в предыдущем сезоне, который транслировался с 6 февраля по 5 июня 2021 года, победила столичный шеф-повар Элеонора Баранова. Серебро и бронзу получили киевляне Эдуард Канарян и Александр Цвигун.

Напомним, ранее мы рассказывали подробности нового телепроекта "єПитання" с Лесей Никитюк и звездами украинского шоу-бизнеса. Также мы писали, что студия "Квартал 95" представит новый сезон сатирически-патриотического сериала "Бункер", в котором высмеивает руководство страны-террориста и главных пропагандистов.