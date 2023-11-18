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Стала известна дата релиза римейка "Мистер и миссис Смит"

18 ноября 2023 08:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Стала известна дата релиза римейка "Мистер и миссис Смит"
Фрагмент из оригинального фильма "Мистер и миссис Смит". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Видеоплатформа Prime Video от Amazon объявила точную дату выхода сериала "Мистер и миссис Смит". Он станет римейком оригинального фильма 2005 года, в котором главные роли сыграли оскароносные Анджелина Джоли и Брэд Питт.

Об этом сообщает издание CNN.

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В этой версии "Мистера и миссис Смит" два незнакомца устраиваются на работу в таинственное шпионское агентство, которое предлагает им прекрасную жизнь, полную богатства и приключений. Но есть одно но — они должны сыграть фиктивный брак и стать мистером и миссис Смит.

Они каждый день выполняют рискованные задачи, одновременно новые рубежи в отношениях. Их сложная история прикрытия становится еще более запутанной, когда они выражают истинные чувства друг к другу.

Все восемь эпизодов шоу выйдут уже 2 февраля следующего года на стриминговой платформе. Сериал "Мистер и миссис Смит" находится в разработке уже несколько лет, а релиз был запланирован на ноябрь 2023-го. Однако дату выхода пришлось сдвинуть из-за двойных страйков в Голливуде. Главные роли в проекте исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин.

Оригинальный фильм

Ленту снял Даг Лайман, на счету которого также известные работы "Сделано в Америке" и "Грань будущего". На съемках фильма между Брэдом Питтом и Анжелиной Джоли завязались отношения, которые впоследствии привели к свадьбе и рождению детей.

Правительство Колумбии раскритиковало картину, считая оскорбительным то, как изобразили колумбийский город Боготу. При бюджете в 110 миллионов долларов двухчасовой фильм собрал в мировом прокате 478 миллионов долларов.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что известная украинская певица снялась в последнем сезоне сериала "Корона".

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