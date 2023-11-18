Стала відома дата релізу рімейку "Містер і місіс Сміт"

Фрагмент з оригінального фільму "Містер і місіс Сміт". Фото: Google

Відеоплатформа Prime Video від Amazon оголосила точну дату виходу серіалу "Містер і місіс Сміт". Він стане римейком оригінального фільму 2005 року, в якому головні ролі зіграли оскароносні Анджеліна Джолі та Бред Пітт.

Про це повідомляє видання CNN.

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У цій версії "Містера і місіс Сміт" два незнайомці влаштовуються на роботу в таємничу шпигунську агенцію, яка пропонує їм чудове життя, сповнене багатства та пригод. Але є одне але — вони повинні зіграти фіктивний шлюб і стати містером і місіс Сміт.

Вони щодня виконують ризиковані завдання, одночасно нові рубежі у відносинах. Їхня складна історія прикриття стає ще більш заплутаною, коли вони виявляють справжні почуття один до одного.

Усі вісім епізодів шоу вийдуть вже 2 лютого наступного року на стрімінговій платформі. Серіал "Містер і місіс Сміт" знаходиться в розробці вже кілька років, а реліз був запланований на листопад 2023-го. Однак дату виходу довелося зрушити через подвійні страйки в Голлівуді. Головні ролі у проєкті виконали Дональд Гловер та Мая Ерскін.

Оригінальний фільм

Стрічку зняв Даг Лайман, на рахунку якого також відомі роботи "Зроблено в Америці" та "Грань майбутнього". На зйомках фільму між Бредом Піттом та Анжеліною Джолі зав'язалися стосунки, які згодом привели до весілля та народженню дітей.

Уряд Колумбії розкритикував картину, вважаючи образливим те, як там зобразили колумбійське місто Боготу. При бюджеті в 110 мільйонів доларів двогодинний фільм зібрав у світовому прокаті 478 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що відома українська співачка знялась в останньому сезоні серіалу "Корона".