Українська співачка знялась в серіалі "Корона" від Netflix — фото

Фрагмент з шостого сезону серіалу "Корона". Фото: Google

Раніше на стримінговому сервісі Netflix вийшла перша частина довгоочікуваного шостого, останнього, сезону культового серіалу "Корона"‎ про британську королівську родину. У другому епізоді з’явилась українська співачка й телеведуча колумбійського походження Мішель Андраде (Michelle Andrade).

Про це повідомляє портал "МУЗВАР".

Читайте також:

Українка в культовому серіалі "Корона"‎

27-річна експідопічна репера Потапа зіграла роль покоївки Бʼянки на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда, де відпочивають його син Доді та принцеса Діана, з якою в нього роман. За сюжетом Мохаммед розмовляє телефоном із героїнею Мішель, щоб дізнатися, чи є між принцесою та його сином інтимні стосунки.

За словами Мішель, вона здивувалась, коли дізналась, що навіть на таку невелику епізодичну роль треба було проходити кастинг. Колишня ведуча шоу "Орел і Решка" хвилювалась, але водночас була впевнена в собі. Одразу після перших проб їй надіслали підтвердження.

"Зйомки епізоду проходили в минулому жовтні на острові Майорка. До цього я літала на острів тільки заради примірки мого образу й тестування зачіски. Мене вразила організація й професійність усієї команди. До мене ставилися як до акторки першого плану: оплатили перельоти, разом із моєю мамою поселили в готель, надали трансфер і окрему гримерку. Режисер спілкувався зі мною напряму, давав підказки, як правильно вимовляти мої репліки та як проявляти емоції", — згадала Мішель.

Мішель Андраде на знімальному майданчику серіалу "Корона". Фото: МУЗВАР

Співачка зауважила, що їй пощастило познайомитися з ізраїльським актором Салімом Дау, який зіграв роль Мохаммеда. За слвоами Мішель — він дуже добрий і мудрий чоловік, який любить своїх дочок і говорить віршами.

"Ми разом вживалися в наші ролі й дійсно розмовляли телефоном, як у серіалі. Він дав мені цінну пораду: актор не грає роль у моменті, він живе нею. Мені дуже сподобалося працювати зі світовим продакшеном", — підсумувала Мішель.

Мішель Андраде в серіалі "Корона". Фото: МУЗВАР

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Корона" зніметься в новому фільмі разом з Джудом Лоу та Аною де Армас. Також ми розповідали, що зірка "Прісцилли" знявся для GQ та розповів, як на гамбургерах набрав вагу для ролі Елвіса Преслі.