Объявили причину смерти брата экс-невесты Владимира Кличко, актрисы Хейден Панеттьер

Стала известна причина смерти 28-летнего брата экс-невесты Владимира Кличко
На прошлой неделе в семье голливудской актрисы Хейден Панеттьер произошло горе. В возрасте 28 лет скончался ее младший брат Дженсен. Сейчас стала известна официальная причина его смерти.
Об этом сообщает издание ABC News.
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Звездная семья опубликовала заявление, в котором сообщается, что Дженсен скончался от проблем с сердцем.
"Судебно-медицинская экспертиза сообщила, что внезапная смерть Дженсена была вызвана кардиомегалией (увеличенным сердцем) в сочетании с осложнениями аортального клапана", — говорится в сообщении.
Родственники покойного артиста также вспомнили о его харизме, таланте и доброте.
"Сердце Дженсена можно было увидеть в его глазах, а его обаяние — в блестящей привлекательной улыбке. Его душу — в искусных и откровенных картинах, и радость жизни в его уме", — сказала семья парня, включая его мать Лесли Фогель, отца Скипа Панеттьер и сестру Хейден.
По словам друзей, в последнее время Джейсен страдал от "ужасной тревоги и депрессии" и "переживал трудные времена в карьере". Хейден не раз подчеркивала в своих интервью, что младший брат был для нее лучшим другом, понимавшим ее как никто другой.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на 79-м году жизни скончался голливудский актер Ричард Белзер. Он стал популярным благодаря роли детектива Джона Манча, появившегося сразу в нескольких популярных сериалах: "Убойный отдел", "Закон и порядок", "Секретные материалы", "Проволоки" и других.