Стала известна причина смерти младшего брата Ника Картера из Backstreet Boys: семья не верит

Американский рэпер Ааарон Картер. Фото: Instagram/aaron_carter_king

Осенью прошлого года брат члена поп-группы Backstreet Boys Ника Картера, рэпер Ааарон Картер скончался в возрасте 34 лет. Его тело обнаружили в Калифорнии 5 ноября.

Только сейчас стали известны причины его смерти, сообщает издание TMZ.

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Детали вскрытия

Американская поп-звезда Аарон Картер случайно утонул в ванне из-за наркотиков, которые он принял, говорится в отчете коронера. Вскрытие показало, что его смерть наступила в результате утопления из-за влияния седативных средств, которые он принял, и газа, которым он вдохнул.

Альпразолам, часто продаваемый под торговой маркой Xanax, был найден в его организме. Также был обнаружен сжатый газ дифторетаном. В отчете он описывается как "газ, обычно используемый как пропеллент в воздухоочистителях", который "может вызвать ощущение эйфории при вдыхании".

Реакция родственников

Бывшая невеста Аарона Картера и мать его сына, Мелани Мартин, прокомментировала выводы коронера.

"Результаты вскрытия не являются для меня завершением. Там утверждается, что смерть наступила из-за утопления, но также добавляется, что он был одет в футболку и ожерелье в ванне, что нет смысла. Почему он был в ванне в одежде? Я все еще в шоке и скучаю по Аарону каждый день. Я не понимаю цепи событий, и этот отчет только заставляет нас задавать больше вопросов", — сказала она.

Напомним, ранее мы писали, что умерла "мать" мини-юбки, легендарная британский дизайнер Мэри Куант. Также мы рассказывали, что на 71-м году жизни скончался гитарист легендарной шведской группы ABBA Лассе Велландер. Причиной смерти музыканта стала онкология.