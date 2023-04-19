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Стала відома причина смерті молодшого брата Ніка Картера з Backstreet Boys: родина не вірить

19 квітня 2023 12:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стала відома причина смерті молодшого брата Ніка Картера з Backstreet Boys: родина не вірить
Американський репер Ааарон Картер. Фото: Instagram/aaron_carter_king
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Восени минулого року брат члена попгурту Backstreet Boys Ніка Картера, репер Ааарон Картер помер у віці 34 років. Його тіло знайшли у Каліфорнії 5 листопада.

Тільки зараз стали відомі причини його смерті, повідомляє видання TMZ. 

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Деталі розтину

Американська попзірка Аарон Картер випадково потонув у ванні через наркотики, які він прийняв, йдеться у звіті коронера. Розтин показав, що його смерть настала внаслідок утоплення через вплив седативних засобів, які він прийняв, і газу, яким він вдихнув.

Альпразолам, який часто продається під торговою маркою Xanax, був знайдений в його організмі. Також було виявлено стиснений газ діфторетан. У звіті він описується як "газ, який зазвичай використовується як пропелент в очищувачах повітря", який "може викликати відчуття ейфорії при вдиханні".

Реакція родичів

Колишня наречена Аарона Картера і мати його сина, Мелані Мартін, прокоментувала висновки коронера.

"Результати розтину не є для мене завершенням. Там стверджується, що смерть настала через утоплення, але також додається, що він був одягнений у футболку та намисто у ванні, що не Немає сенсу. чому він був у ванні в одязі? Я все ще в шоку і сумую за Аароном щодня. Я не розумію ланцюга подій, і цей звіт лише змушує нас ставити більше запитань", — сказала вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aaron Carter (@aaroncarter)

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла "матір" мініспідниці, легендарна британська дизайнерка Мері Куант. Також ми розповідали, що на 71-му році життя помер гітарист легендарного шведського гурту ABBA Лассе Велландер. Причиною смерті музиканта стала онкологія.

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